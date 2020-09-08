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«Когда ты в последний раз хотел подраться?» «Мужская» тренировка от Станюты

08.09.2020 11:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, когда ежедневная повестка вызывает море эмоций, как никогда важно сохранять свое психологическое здоровье. Если вы чувствуете, что уже больше «не вывозите», попробуйте отвлечься: посмотрите какой-нибудь веселый ролик или дайте выход эмоциям с физической нагрузкой. Мы решили объединить и то и другое.

В новом выпуске проекта «Подход Станюты», созданном вместе с Xiaomi, известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта покажет вам четыре простых упражнения для рук и спины. А стендап-комик и сценарист Дмитрий Нарышкин попробует их повторить. Сможете ли вы?

Партнер проекта:



Xiaomi создает инновации, которые каждый день улучшают качество жизни. Xiaomi лидер продаж в количественном выражении в категориях смартфоны и фитнес-браслеты в РБ за первое полугодие 2020 г. На основе данных «Профешнл Дэйта энд Консалтинг» BRC Group.

Благодарим тренажерный зал GYM24 за помощь в организации съемок.

 
 
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В новом выпуске проекта «Подход Станюты», созданном вместе с Xiaomi, Мелитина Станюта покажет вам четыре упражнения для рук и спины. *Партнерский материал
 
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