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«Когда ты в последний раз хотел подраться?» «Мужская» тренировка от Станюты
Источник материала: Tut.by
Сегодня, когда ежедневная повестка вызывает море эмоций, как никогда важно сохранять свое психологическое здоровье. Если вы чувствуете, что уже больше «не вывозите», попробуйте отвлечься: посмотрите какой-нибудь веселый ролик или дайте выход эмоциям с физической нагрузкой. Мы решили объединить и то и другое.
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