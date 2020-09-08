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Эксперт: сегодня лучшая валюта для сбережений не евро и не доллар

08.09.2020 11:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: pixabay.com

«Лучше всего за последние полгода себя показали европейские валюты стран, не входящих в еврозону: шведская крона, швейцарский франк и датская крона. Они по росту с начала года к доллару США опередили даже евро. Однако на более долгосрочном горизонте, вероятно, лишь швейцарский франк может сохранить лидирующие позиции, так как он является одной из основных защитных валют», - сказал эксперт.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк. Эта валюта одна из немногих может сохранить стабильность на фоне...
 
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