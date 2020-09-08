Глава МИД Польши считает перемены в Беларуси необратимыми

Источник материала: АФН

Последние события в Беларуси показывают, что перемены в этой стране необратимы. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Польский министр сравнил происходящее в Белоруссии с событиями в Польше в 1980-е годы, когда республика проходила период трансформации.

"Видно, что эти изменения необратимы. В белорусском обществе уже нет барьера страха. Был также преодолен и барьер согласия. Больше нет легитимности власти, которая является властью только потому, что она может физически управлять. Общество признало, что необходима другая легитимация", - сказал Рау в интервью "Ежедневной польской газете", опубликованном во вторник, передает ТАСС.