Госпогранкомитет РБ: Кравцов и Родненков задержаны погранслужбой Украины

Источник материала: АФН

Насильно депортированные из Беларуси члены Координационного совета Иван Кравцов и Антон Родненков задержаны пограничной службой Украины.

Об этом представитель Госпогранкомитета РБ Антон Бычковский.

"Кравцов и Родненков задержаны в порядке взаимодействия между пограничными ведомствами двух государств", - сказал Бычковский.

Между тем, украинская сторона четко понимает, что происходит на самом деле. Замминистра МВД Украины Антон Геращенко заявил, что выезд Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был "насильственным выдворением".

"От себя добавлю - это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории республики Беларусь", - написал Геращенко в Facebook во вторник.