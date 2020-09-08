ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госпогранкомитет РБ: Кравцов и Родненков задержаны погранслужбой Украины

08.09.2020 11:29 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Насильно депортированные из Беларуси члены Координационного совета Иван Кравцов и Антон Родненков задержаны пограничной службой Украины.

Об этом представитель Госпогранкомитета РБ Антон Бычковский.

"Кравцов и Родненков задержаны в порядке взаимодействия между пограничными ведомствами двух государств", - сказал Бычковский.

Между тем, украинская сторона четко понимает, что происходит на самом деле. Замминистра МВД Украины Антон Геращенко заявил, что выезд Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был "насильственным выдворением".

"От себя добавлю - это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории республики Беларусь", - написал Геращенко в Facebook во вторник.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Насильно депортированные из Беларуси члены Координационного совета Иван Кравцов и Антон Родненков задержаны пограничной службой Украины.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Когда ты в последний раз хотел подраться?» «Мужская» тренировка от Станюты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика