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Глава МИД Украины заявил об отмене переговоров с Лавровым

08.09.2020 11:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уехал в срочную командировку в Сирию, из-за чего не смог провести переговоры с главой украинского дипведомства Дмитрием Кулебой.

Об этом глава МИД Украины заявил в программе «Свобода слова» телеканала ICTV.

«Мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как оказалось, он уехал в Сирию», — сказал министр.

Ранее Кулеба сообщил, что инициировал срочные переговоры с Лавровым после смерти украинского военнослужащего в Донбассе. Тогда он заявил, что военный погиб в результате провокаций, направленных на срыв режима прекращения огня межу конфликтующими сторонами. По словам министра, реакция России на предстоящие переговоры была «достаточно оживленная».

В июле участники конфликта в рамках минского процесса заключили договор о прекращении огня на линии соприкосновения в Донбассе. Это соглашение предписывало отказ от любых наступательных действий. Однако практически сразу участники обвинили друг друга в нарушении перемирия.

5 сентября главный в ДНР Денис Пушилин приказал уничтожить инженерные сооружения украинской армии на границе самопровозглашенной республики. В ответ на это правительство Украины инициировало внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

 
 
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров уехал в срочную командировку в Сирию, из-за чего не смог провести переговоры с главой украинского дипведомства...
 
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