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Тихановская требует освобождения Колесниковой
Источник материала: АФН
Де-факто победившая н выборах президента Беларуси Светлана Тихановская потребовала немедленного освобождения Марии Колесниковой.
«Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного Совета и политзаключенные. Задача Координационного Совета — быть платформой для переговоров. Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх», - заявила Тихановская.
Белорусские власти минувшей ночью не смогли депортировать Колесникову из страны: Мария порвала свой паспорт.
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Де-факто победившая н выборах президента Беларуси Светлана Тихановская потребовала немедленного освобождения Марии Колесниковой.
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