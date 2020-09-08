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Тихановская требует освобождения Колесниковой

08.09.2020 11:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Де-факто победившая н выборах президента Беларуси Светлана Тихановская потребовала немедленного освобождения Марии Колесниковой.

«Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного Совета и политзаключенные. Задача Координационного Совета — быть платформой для переговоров. Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх», - заявила Тихановская.

Белорусские власти минувшей ночью не смогли депортировать Колесникову из страны: Мария порвала свой паспорт.

 
 
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Де-факто победившая н выборах президента Беларуси Светлана Тихановская потребовала немедленного освобождения Марии Колесниковой.
 
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