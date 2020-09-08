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Чтобы облегчить попадание в страну: Литва готовит для белорусов специальную визу

08.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На данный момент в Литве согласовывают документ, в соответствии с которым планируют предусмотреть выдачу специальных виз в посольстве Литвы в Беларуси, срок их действия составит до 6 месяцев.



Об этом после встречи с фракцией консерваторов сообщила глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте. 

"Конкретные моменты сейчас согласовывают МВД и МИД. В течение нескольких дней все должно проясниться. Это было бы упрощение порядка, поскольку применялись бы минимальные требования, но это помогло бы позволить белорусам, которые хотят на время уехать в Литву, но не хотят просить политического убежища, получить документ в кратчайшие сроки. 

А срок 6 месяцев установили с учетом дальнейших социальных последствий - ведь люди должны найти какой-то источник для проживания в стране. Реально в течение 6 месяцев они должны найти другой способ легально остаться в Литве,то есть обратиться за национальной визой или видом на жительство", - сказала Гудзинскайте. 

Она также сказала, что для получения этого документа надо меньшую сумму средств. 

"Пока речь идет о доходах на несколько месяцев, ведь при получении визы на 6 месяцев надо доказать, что у тебя есть минимальные средства на то, чтобы в течение этого времени жить в Литве. Это большая сумма, поэтому сейчас говорят о ее уменьшении. В любом случае надо иметь страховку", - продолжила Гудзинскайте. 

Она не смогла сказать, сколько людей воспользуются такой возможностью. "Трудно сказать, но судя по тому, сколько звонков поступает, это больше чем тех, кто просит о политическом убежище, и больше чем тех, кто пользуется специальным разрешением министра. Но все будет зависеть от развития событий в Беларуси", - сказала Гудзинскайте. 

В понедельник консерваторы провели заседание, посвященное созданию "гуманитарного коридора" и решению других проблем, связанных с положением в Беларуси.
 
 
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На данный момент в Литве согласовывают документ, в соответствии с которым планируют предусмотреть выдачу специальных виз в посольстве Литвы в Беларуси, срок их...
 
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