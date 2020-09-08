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«Честные люди» запустили проект по сбору улик о фальсификациях выборов

08.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инициатива «Честные люди» запускает новый проект — «Дело о фальсификации». Всем, проголосовавшим на выборах за Светлану Тихановскую, предлагается собрать подписи, чтобы потом подать коллективную жалобу о фальсификациях и инициировать проверку на участках.



Как поясняют авторы проекта, чтобы подать заявление в милицию, нужны понятные им доказательства. Чтобы возбудить дело, нужны подписи тех, кто проголосовал за Светлану Тихановскую на конкретном участке. И таких подписей нужно больше, чем в протоколе участка.

«Как только на участке наберется на 30% больше избирателей Светланы Тихановской, чем указано в протоколе, данные будут оформлены и переданы сотрудникам МВД. Такое расхождение между данными протоколов и количеством собранных подписей будет веским основанием, чтобы РУВД начали проверку», — пояснили инициаторы проекта.
 
 
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Инициатива «Честные люди» запускает новый проект — «Дело о фальсификации». Всем, проголосовавшим на выборах за Светлану Тихановскую, предлагается собрать...
 
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