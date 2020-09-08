







сообщает министерство. «В высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», –министерство.





Отмечается, что мероприятия проверки «включают в себя призыв военнообязанных из запаса, боевое слаживание».





Завершится проверка участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения.





По всей видимости, такими действиями белорусские силовики хотят обозначить серьезность угрозы со стороны Запада, на которую постоянно намекает Лукашенко в своих выступлениях. В частности, он ранее заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами у ворот» страны.





Многие эксперты расценивают такие заявление как попытку за счет искусственного создания внешней угрозы подавить протесты внутри страны.