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Минобороны играет мускулами. Танки и артиллерия приведены в "высшую боеготовность

08.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает сайт Министерства обороны Беларуси, с 7 сентября начата проверка боевой готовности белорусских вооруженных сил.



«В высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», – сообщает министерство.

Отмечается, что мероприятия проверки «включают в себя призыв военнообязанных из запаса, боевое слаживание».

Завершится проверка участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения.

По всей видимости, такими действиями белорусские силовики хотят обозначить серьезность угрозы со стороны Запада, на которую постоянно намекает Лукашенко в своих выступлениях. В частности, он ранее заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами у ворот» страны.

Многие эксперты расценивают такие заявление как попытку за счет искусственного создания внешней угрозы подавить протесты внутри страны.
 
 
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Как сообщает сайт Министерства обороны Беларуси, с 7 сентября начата проверка боевой готовности белорусских вооруженных сил.
 
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