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Тихановская о задержании Колесниковой: похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх

08.09.2020 11:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного совета и политзаключенные», — заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Тихановская о задержании Колесниковой: похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх

В заявлении, которое 8 сентября распространила ее пресс-служба, Тихановская подчеркнула, что задача Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране — быть платформой для переговоров.

«Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать, — подчеркнула кандидат. — Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх».

Ранее сообщалось, что член президиума Координационного совета для трансфера власти Мария Колесникова задержана. Где она находится в настоящее время ее товарищи по штабу Виктора Бабарико и КС не знают.

Колесникова была пропала в понедельник утром в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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«Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного совета и политзаключенные», — заявила экс-кандидат в...
 
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