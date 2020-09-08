Тихановская о задержании Колесниковой: похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх

«Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного совета и политзаключенные», — заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.





В заявлении, которое 8 сентября распространила ее пресс-служба, Тихановская подчеркнула, что задача Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране — быть платформой для переговоров.

«Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать, — подчеркнула кандидат. — Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх».

Ранее сообщалось, что член президиума Координационного совета для трансфера власти Мария Колесникова задержана . Где она находится в настоящее время ее товарищи по штабу Виктора Бабарико и КС не знают.