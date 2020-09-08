|
Тихановская о задержании Колесниковой: похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх
Источник материала: Навiны
«Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного совета и политзаключенные», — заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.
В заявлении, которое 8 сентября распространила ее пресс-служба, Тихановская подчеркнула, что задача Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране — быть платформой для переговоров.
«Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать, — подчеркнула кандидат. — Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх».
Ранее сообщалось, что член президиума Координационного совета для трансфера власти
Колесникова была
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тихановская о задержании Колесниковой: похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх
«Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного совета и политзаключенные», — заявила экс-кандидат в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)