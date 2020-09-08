Замглавы МВД Украины: Лукашенко несет персональную ответственность за жизнь и здоровье Марии Колесниковой

Выезд представителей Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Антона Родненкова и Ивана Кравцова из Беларуси в Украину не был добровольным, заявил на своей странице в «Фейсбуке» замглавы МВД Украины Антон Геращенко.





«Это было насильственное выдворение из родной страны, — подчеркнул он. — Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина приняла меры по предотвращению ее перемещения через границу».

Замминистра подчеркнул, что она осталась на территории Беларуси, а поэтому «всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко».

Ранее сообщалось, что член президиума Координационного совета для трансфера власти Мария Колесникова задержана . Где она находится в настоящее время ее товарищи по штабу Виктора Бабарико и КС не знают.