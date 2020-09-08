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Замглавы МВД Украины: Лукашенко несет персональную ответственность за жизнь и здоровье Марии Колесниковой

08.09.2020 11:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Выезд представителей Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Антона Родненкова и Ивана Кравцова из Беларуси в Украину не был добровольным, заявил на своей странице в «Фейсбуке» замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Замглавы МВД Украины: Лукашенко несет персональную ответственность за жизнь и здоровье Марии Колесниковой

«Это было насильственное выдворение из родной страны, — подчеркнул он. — Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина приняла меры по предотвращению ее перемещения через границу».

Замминистра подчеркнул, что она осталась на территории Беларуси, а поэтому «всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко».

Ранее сообщалось, что член президиума Координационного совета для трансфера власти Мария Колесникова задержана. Где она находится в настоящее время ее товарищи по штабу Виктора Бабарико и КС не знают.

Колесникова была пропала в понедельник утром в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Выезд представителей Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Антона Родненкова и Ивана Кравцова из Беларуси в Украину не был...
 
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