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Замглавы МВД Украины: Лукашенко несет персональную ответственность за жизнь и здоровье Марии Колесниковой
Источник материала: Навiны
Выезд представителей Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Антона Родненкова и Ивана Кравцова из Беларуси в Украину не был добровольным, заявил на своей странице в «Фейсбуке» замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
«Это было насильственное выдворение из родной страны, — подчеркнул он. — Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина приняла меры по предотвращению ее перемещения через границу».
Замминистра подчеркнул, что она осталась на территории Беларуси, а поэтому «всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко».
Ранее сообщалось, что член президиума Координационного совета для трансфера власти
Колесникова была
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Замглавы МВД Украины: Лукашенко несет персональную ответственность за жизнь и здоровье Марии Колесниковой
Выезд представителей Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Антона Родненкова и Ивана Кравцова из Беларуси в Украину не был...
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