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Еще два банка прекратили кредитование населения

08.09.2020 11:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Еще два белорусских банка, которые принадлежат западным акционерам («Приорбанк» и «Идея Банк») приняли решение с 8 сентября прекратить кредитование физических лиц.

«Прием кредитных заявок и заключение кредитных договоров будут временно приостановлены, за исключением договоров на предоставление овердрафтного кредитования. Заключение кредитных договоров на предоставление овердрафтного кредитования будет возможно по ставке 24% годовых», — сообщает «Приорбанк».

О возобновлении приема кредитных заявок и заключении кредитных договоров будет сообщено дополнительно, уточняет «Приорбанк», принадлежащий австрийской банковской группе Raiffeisen Bank International AG.

О приостановлении кредитования населения сообщил и «Идея Банк», принадлежащий польскому холдингу Getin Holding. Этот банк прекратил в том числе и овердрафтное кредитование.

«Идея Банк» приостанавливает прием новых кредитных заявок (в том числе заявок на овердрафтное кредитование), а также заключение кредитных сделок с физическими лицами с 8 сентября 2020 года в отделениях банка, в интернет-банке и мобильном приложении», — говорится в сообщении банка.

Ранее о приостановке кредитования в Беларуси объявили «БПС-Сбербанк», «Банк БелВЭБ», «Белинвестбанк», «Альфа-Банк» (входят в первую десятку банков по величине активов). Решение приостановить или ограничить выдачу кредитов населению принял также ряд средних банков («Технобанк», «БНБ-Банк», «Франсабанк»).

1 сентября приостановил выдачу населению жилищных кредитов и одновременно с этим с 5 до 15 дней увеличил срок рассмотрения заявок на выдачу потребительских кредитов «Беларусбанк».

В официальных сообщениях белорусские банки не называют причины, по которым принято решение приостановить кредитование населения.

Между тем представители банковского сектора в частных беседах сообщили БелаПАН, что после президентских выборов, которые прошли 9 августа, в стране на фоне усиления девальвационных ожиданий отмечался повышенный спрос на рублевые кредиты со стороны населения.

 
 
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Еще два белорусских банка, которые принадлежат западным акционерам («Приорбанк» и «Идея Банк») приняли решение с 8 сентября прекратить кредитование физических...
 
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