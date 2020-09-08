﻿ Украинские пограничники подтвердили, что Родненков и Кравцов прибыли в страну. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинские пограничники подтвердили, что Родненков и Кравцов прибыли в страну

08.09.2020 11:31 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Граждане Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли в Украину, Мария Колесникова в пункты пропуска для прохождения пограничного контроля не прибывала.

Как сообщила утром 8 сентября Госпогранслужба Украины, «сегодня ряд СМИ распространили информацию, в том числе со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Беларуси, о перемещении в направлении Украины трех граждан Беларуси, являющихся членами Координационного совета белорусской оппозиции. Учитывая это Государственная пограничная служба Украины сообщает, что в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан РБ А.Родненков и И.Кравцов. Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы», — сообщила погранслужба Украины.

«Гражданка Колесникова в пункты пропуска для прохождения пограничного контроля не прибывала», — уточнила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что член президиума Координационного совета для трансфера власти Мария Колесникова задержана. Где она находится в настоящее время ее товарищи по штабу Виктора Бабарико и КС не знают.

Колесникова была пропала в понедельник утром в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Граждане Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли в Украину, Мария Колесникова в пункты пропуска для прохождения пограничного контроля не прибывала.
 
Новости дня
Новости разные
 
На старте торгов падают все три валюты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus
08.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика