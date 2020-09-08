Украинские пограничники подтвердили, что Родненков и Кравцов прибыли в страну

Граждане Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли в Украину, Мария Колесникова в пункты пропуска для прохождения пограничного контроля не прибывала.

Как сообщила утром 8 сентября Госпогранслужба Украины, «сегодня ряд СМИ распространили информацию, в том числе со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Беларуси, о перемещении в направлении Украины трех граждан Беларуси, являющихся членами Координационного совета белорусской оппозиции. Учитывая это Государственная пограничная служба Украины сообщает, что в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан РБ А.Родненков и И.Кравцов. Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы», — сообщила погранслужба Украины.

«Гражданка Колесникова в пункты пропуска для прохождения пограничного контроля не прибывала», — уточнила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что член президиума Координационного совета для трансфера власти Мария Колесникова задержана . Где она находится в настоящее время ее товарищи по штабу Виктора Бабарико и КС не знают.