﻿ Силовики пришли с обыском в квартиру редактора tut.by Галины Уласик. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Силовики пришли с обыском в квартиру редактора tut.by Галины Уласик

08.09.2020 11:31 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Силовики пришли с обыском в квартиру, где живут редактор tut.by Галина Уласик и ее дочь, тоже журналистка, Валерия Уласик.

Силовики пришли с обыском в квартиру редактора tut.by Галины Уласик
Фото из архива

По информации Белорусской ассоциации журналистов, Валерию забрала милиция, обвиняют по ст. 23.34 КоАП. Галина находится в квартире, там идет обыск.

Как сообщила ранее коллегам редактор tut.by, с утра кто-то настойчиво стучал и звонил в дверь, но поскольку она никого не ждала, дверь не открыла. Соседи сообщили ей, что видели у подъезда трех мужчин в балаклавах, пишет БелаПАН.

Через полчаса в дверь вновь начали звонить. Галина и ее дочь успели сообщить, что в квартиру пытаются попасть силовики — у них есть санкция на обыск.

По словам одной из подруг Валерии, силовики смогли попасть в квартиру, где женщинам сообщили о возбуждении уголовного дела. Связь с ними пропала.

Ранее БАЖ потребовала освобождения коллег, задержанных 5 и 6 сентября в Минске и Витебске во время протестных акций.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Силовики пришли с обыском в квартиру, где живут редактор tut.by Галина Уласик и ее дочь, тоже журналистка, Валерия Уласик.
 
Новости дня
Новости разные
 
Архитекторы спроектировали гостевой дом с подземным кинозалом и душем под открытым небом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus
08.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика