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Силовики пришли с обыском в квартиру редактора tut.by Галины Уласик
Источник материала: Навiны
Силовики пришли с обыском в квартиру, где живут редактор tut.by Галина Уласик и ее дочь, тоже журналистка, Валерия Уласик.
По информации Белорусской ассоциации журналистов, Валерию забрала милиция, обвиняют по ст. 23.34 КоАП. Галина находится в квартире, там идет обыск.
Как сообщила ранее коллегам редактор tut.by, с утра кто-то настойчиво стучал и звонил в дверь, но поскольку она никого не ждала, дверь не открыла. Соседи сообщили ей, что видели у подъезда трех мужчин в балаклавах, пишет БелаПАН.
Через полчаса в дверь вновь начали звонить. Галина и ее дочь успели сообщить, что в квартиру пытаются попасть силовики — у них есть санкция на обыск.
По словам одной из подруг Валерии, силовики смогли попасть в квартиру, где женщинам сообщили о возбуждении уголовного дела. Связь с ними пропала.
Ранее БАЖ потребовала освобождения коллег, задержанных 5 и 6 сентября в Минске и Витебске во время протестных акций.
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Силовики пришли с обыском в квартиру, где живут редактор tut.by Галина Уласик и ее дочь, тоже журналистка, Валерия Уласик.
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