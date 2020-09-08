Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Ежегодное многонациональное белорусско-российско-сербское тактическое учение "Славянское братство" пройдет в Беларуси в сентябре, об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

"На полигоне "Брестский" 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдет ежегодное многонациональное белорусско-российско-сербское тактическое учение "Славянское братство-2020" под руководством командующего силами специальных операций вооруженных сил Беларуси", - рассказали в ведомстве.

В учении примут участие подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии. В ходе учения военнослужащие отработают совместные действия подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Участники прибудут в Беларусь с 10 по 15 сентября.

Учение "Славянское братство" проходят каждый год на территориях стран-участниц. В прошлом году маневры проходили в Сербии.

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