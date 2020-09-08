Момент аварии с микроавтобусом под Логойском попал на видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

По информации Следственного комитета, 40-летний водитель легковушки, двигаясь по трассе М3 "Минск – Витебск" в направлении столицы, не справился с управлением, когда колеса автомобиля попали в поток воды на проезжей части. В результате Peugeot попал в неуправляемый занос и врезался в попутно следовавший микроавтобус Mercedes. В результате столкновения последний опрокинулся. В момент аварии в нем находились водитель и 12 пассажиров.

"В результате произошедшего 30-летний пассажир микроавтобуса от полученных телесных повреждений скончался, еще 6 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Двое из них госпитализированы", - рассказали в СК.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователями назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Расследование продолжается.