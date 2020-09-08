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Момент аварии с микроавтобусом под Логойском попал на видео
08.09.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По информации Следственного комитета, 40-летний водитель легковушки, двигаясь по трассе М3 "Минск – Витебск" в направлении столицы, не справился с управлением, когда колеса автомобиля попали в поток воды на проезжей части. В результате Peugeot
© Photo : МВД Беларуси
"В результате произошедшего 30-летний пассажир микроавтобуса от полученных телесных повреждений скончался, еще 6 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Двое из них госпитализированы", - рассказали в СК.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователями назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Расследование продолжается.
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Столкновение легкового Peugeot 406 с микроавтобусом произошло вечером 7 сентября в Логойском районе, в результате ДТП погиб пассажир. Смотрите момент аварии на видео.
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