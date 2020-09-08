Суд признал Ефремова виновным в ДТП

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Пресненский суд в российской столице признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Судья продолжает оглашать приговор, сообщает «Газета.Ru» .

Прокурор запросил для Ефремоа наказание в виде 11 лет лишения свободы. ДТП с участием актера произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков.

Ефремов признал свою вину в суде.

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