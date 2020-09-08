ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд признал Ефремова виновным в ДТП

08.09.2020 11:51 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Пресненский суд в российской столице признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Судья продолжает оглашать приговор, сообщает «Газета.Ru».

Прокурор запросил для Ефремоа наказание в виде 11 лет лишения свободы. ДТП с участием актера произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков.

Ефремов признал свою вину в суде.

(будет дополнено)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресненский суд в российской столице признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Судья продолжает оглашать приговор, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская о задержании Колесниковой: похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика