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Видео: Peugeot попал в лужу на трассе и ударил маршрутку — погиб пассажир (видео, обновлено)

08.09.2020 11:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера около 17:30 на автодороге М3 в Логойском районе Peugeot под управлением 40-летнего водителя столкнулся с движущимся в попутном направлении по маршруту Плещеницы — Логойск — Минск микроавтобусом Mercedes под управлением 45-летнего водителя. От удара последний опрокинулся. Происшествие было зафиксировано на видео.

«В результате ДТП погиб 30-летний пассажир микроавтобуса, еще шесть пассажиров доставлены в больницу, — сообщали в МВД в день происшествия. — В Mercedes, помимо водителя, находились 12 пассажиров. Госпитализация потребовалась двум жителям Логойского района: 57-летней женщине и 37-летнему мужчине».

Видео: Peugeot попал в лужу на трассе и ударил маршрутку — погиб пассажир (видео, обновлено)
Видео: Peugeot попал в лужу на трассе и ударил маршрутку — погиб пассажир (видео, обновлено)

В СК сообщили предварительную версию: «Предварительно установлено, что в результате попадания колес автомобиля в образовавшийся на проезжей части поток воды произошел неуправляемый занос, в процессе которого автомобиль столкнулся с маршрутным такси».

Видео: Peugeot попал в лужу на трассе и ударил маршрутку — погиб пассажир (видео, обновлено)

По данным милиции, водитель Peugeot 48 раз привлекался к административной ответственности. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователями назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.




 
Теги: Минск
 
 
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Вчера около 17:30 на автодороге М3 в Логойском районе Peugeot под управлением 40-летнего водителя столкнулся с движущимся в попутном направлении по маршруту Плещеницы —...
 
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