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Лукашенко даст большое интервью российским журналистам
08.09.2020 11:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Александр Лукашенко даст сегодня большое интервью, сообщил телеграм-канал «Пул первого». Подчеркивается, что будут откровенно даны ответы на наиболее острые вопросы.
«Интервью будут брать Антон Верницкий, Евгений Рожков, Роман Бабаян и я», – цитирует РИА «Новости» главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариту Симоньян.
Telegram-каналом «Пул Первого» отмечается, что Лукашенко даст ответы «на самые острые» вопросы.
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Александр Лукашенко даст сегодня большое интервью, сообщил телеграм-канал «Пул первого». Подчеркивается, что будут откровенно даны ответы на наиболее острые...
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