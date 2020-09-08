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Лукашенко даст большое интервью российским журналистам

08.09.2020 11:57 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко даст сегодня большое интервью, сообщил телеграм-канал «Пул первого». Подчеркивается, что будут откровенно даны ответы на наиболее острые вопросы.

«Интервью будут брать Антон Верницкий, Евгений Рожков, Роман Бабаян и я», – цитирует РИА «Новости» главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариту Симоньян. 

Telegram-каналом «Пул Первого» отмечается, что Лукашенко даст ответы «на самые острые» вопросы.

 
 
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Александр Лукашенко даст сегодня большое интервью, сообщил телеграм-канал «Пул первого». Подчеркивается, что будут откровенно даны ответы на наиболее острые...
 
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