ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Часть сотрудников минского офиса Currency.com могут переехать в Вильнюс из-за событий в Беларуси

08.09.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

CEO «Карренси Ком Лимитед» Джонатан Сквайрс опубликовал в закрытой рабочей сети компании обращение к белорусским сотрудникам. В нем он рассказал о планах открыть офис в Вильнюсе для тех, кто хочет «взять творческий отпуск» и покинуть Беларусь на некоторое время. Приводим текст в переводе с английского.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Capital.com — это международная финтех-компания, основанная в 2016 году. «Капитал Ком Бел» — регулируемая форекс-компания на территории Республики Беларусь, которая входит в группу Capital.com. «Карренси Ком Бел» или, кратко, Currency.com — белорусская криптобиржа, которая была запущена в январе 2019 года. Она привлекла инвестиции от VP Capital Виктора Прокопени и Larnabel Ventures Саида Гуцериева, технологическим партнером стала опять же Capital.com.

— Так как ситуация в Минске остается прежней, я посчитал нужным уведомить вас о том, что делает руководство для того, чтобы ее улучшить в отношении наших сотрудников. Для нас, вашей компании, это нормальное ведение бизнеса, насколько это возможно, — говорится в письме Джонатана Сквайрса. — У Capital and Currency по-прежнему будут офисы в Минске, и мы продолжим работу с лицензиями НБРБ и ПВТ. Однако для тех, кто хотел бы взять творческий отпуск из Беларуси, мы открываем офис в Вильнюсе. Для начала это будет небольшое место, но мы ожидаем, что в ближайшем будущем большинство желающих сможет переехать. У нас там много сотрудников с семейными связями, так что это естественный второй офис.

Помните простой факт: происходящее сейчас — начало долгого пути. Я уехал из Англии из-за «Брексита», который начался в 2016 году и продолжается до сих пор, за это время сменилось три премьер-министра и два раза прошли всеобщие выборы. Изменения в Беларуси более масштабны и не завершатся в ближайшее время. На то, чтобы ситуация нормализовалась, могут потребоваться годы. Ваша собственная идентичность меняется, и это страшно.

Некоторые из вас захотят принять непосредственное участие в протестах, другие — нет. Оба варианта приемлемы — мы не будем просить вас перестать быть личностью, только, пожалуйста, не выходите на улицу в фирменной одежде Capital или Currency. Если вы хотите узнать больше, не стесняйтесь обращаться ко мне, Юрию, Дмитрию или любому из ваших менеджеров.

И последнее, вы не можете просто оторваться от своей повседневной жизни. Самый большой вклад, который вы все можете сделать прямо сейчас, — это быть продуктивным, обеспечивать свои семьи и друзей и действовать как сообщество на рабочем месте. Беспокойство, наблюдение, ожидание утомят вас и заставят нервничать. Возвращайтесь в свою команду, продвигайтесь вперед, добивайтесь осязаемых результатов и постарайтесь получить удовольствие.

Беларусь славится своими талантливыми и феноменально смелыми гражданами. Мы все вами гордимся.

Один из сотрудников «Карренси Ком Бел» пояснил 42.TUT.BY, что, скорее всего, предложение о переезде поступит не всем сотрудникам минского офиса, а наиболее «важным и высокооплачиваемым отделам», таким как Developers (отдел разработки). Подробности возможного релокейта объявят через несколько дней на собрании.

Напомним, что некоторые другие белорусские компании также рассматривают релокейт. Так, после обыска 2 сентября в офисе PandaDoc эта ИТ-фирма заявила, что предпринимает ответные шаги, а именно, будет вынуждена закрыть компанию в Беларуси и начать основание альтернативы Парка Высоких Технологий.

Более двух недель назад, 25 августа, стало известно, что часть сотрудников минского офиса «Яндекса» уехала из города после обысков 13 августа. Незадолго до этого компания Viber также приняла решение «незамедлительно закрыть» свой офис в Минске и попросила людей работать удаленно. Об этом гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа рассказал в интервью Forbes. Он также добавил, что если раньше в планах было удвоить инвестиции в Беларусь, то теперь инвестиции могут и вовсе прекратиться.

В конце августа британская ИТ-компания Godel объявила, что отправляет часть команды в Украину из-за ситуации в стране. Такая возможность предоставляется для всех сотрудников из любого офиса компании в Беларуси.

И ранее мы спросили EPAM, планируется ли релокация ключевых сотрудников. На что нам ответили, что в ЕРАМ всегда существовали программы релокации, и сейчас компания выполняет необходимые действия, связанные с планом непрерывной деятельности (ПНД), в результате чего «несколько сотен человек находятся в командировках в других офисах компании. Этот план постоянно уточняется и изменяется в зависимости от ситуации».

— В дополнение, на фоне сложившегося положения в Беларуси, мы активно изучаем желания сотрудников по переезду на работу в офисы компании в других странах, чтобы подготовиться и удовлетворить такие желания, как только пандемия позволит более активные перемещения, — отметили в компании.

И 13 августа CEO Wargaming Виктор Кислый написал официальное письмо белорусским сотрудникам, где говорится, что «главной ценностью компании всегда были и остаются люди — и мы окажем вам необходимую юридическую и финансовую поддержку. Сейчас формируется план по возможной релокации части сотрудников и членов их семей в другие страны в случае форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от компании. Мы работаем над вариантами удаленной работы по желанию: Киев, Питер, Никосия и другие варианты».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом CEO «Карренси Ком Лимитед» Джонатан Сквайрс написал в закрытой рабочей сети компании
 
Новости дня
Новости разные
 
Приорбанк предложил платежные браслеты для детей за 20 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика