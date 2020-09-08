Часть сотрудников минского офиса Currency.com могут переехать в Вильнюс из-за событий в Беларуси

Источник материала: Tut.by

CEO «Карренси Ком Лимитед» Джонатан Сквайрс опубликовал в закрытой рабочей сети компании обращение к белорусским сотрудникам. В нем он рассказал о планах открыть офис в Вильнюсе для тех, кто хочет «взять творческий отпуск» и покинуть Беларусь на некоторое время. Приводим текст в переводе с английского.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Capital.com — это международная финтех-компания, основанная в 2016 году. «Капитал Ком Бел» — регулируемая форекс-компания на территории Республики Беларусь, которая входит в группу Capital.com. «Карренси Ком Бел» или, кратко, Currency.com — белорусская криптобиржа, которая была запущена в январе 2019 года. Она привлекла инвестиции от VP Capital Виктора Прокопени и Larnabel Ventures Саида Гуцериева, технологическим партнером стала опять же Capital.com.

— Так как ситуация в Минске остается прежней, я посчитал нужным уведомить вас о том, что делает руководство для того, чтобы ее улучшить в отношении наших сотрудников. Для нас, вашей компании, это нормальное ведение бизнеса, насколько это возможно, — говорится в письме Джонатана Сквайрса. — У Capital and Currency по-прежнему будут офисы в Минске, и мы продолжим работу с лицензиями НБРБ и ПВТ. Однако для тех, кто хотел бы взять творческий отпуск из Беларуси, мы открываем офис в Вильнюсе. Для начала это будет небольшое место, но мы ожидаем, что в ближайшем будущем большинство желающих сможет переехать. У нас там много сотрудников с семейными связями, так что это естественный второй офис.

Помните простой факт: происходящее сейчас — начало долгого пути. Я уехал из Англии из-за «Брексита», который начался в 2016 году и продолжается до сих пор, за это время сменилось три премьер-министра и два раза прошли всеобщие выборы. Изменения в Беларуси более масштабны и не завершатся в ближайшее время. На то, чтобы ситуация нормализовалась, могут потребоваться годы. Ваша собственная идентичность меняется, и это страшно.

Некоторые из вас захотят принять непосредственное участие в протестах, другие — нет. Оба варианта приемлемы — мы не будем просить вас перестать быть личностью, только, пожалуйста, не выходите на улицу в фирменной одежде Capital или Currency. Если вы хотите узнать больше, не стесняйтесь обращаться ко мне, Юрию, Дмитрию или любому из ваших менеджеров.

И последнее, вы не можете просто оторваться от своей повседневной жизни. Самый большой вклад, который вы все можете сделать прямо сейчас, — это быть продуктивным, обеспечивать свои семьи и друзей и действовать как сообщество на рабочем месте. Беспокойство, наблюдение, ожидание утомят вас и заставят нервничать. Возвращайтесь в свою команду, продвигайтесь вперед, добивайтесь осязаемых результатов и постарайтесь получить удовольствие.

Беларусь славится своими талантливыми и феноменально смелыми гражданами. Мы все вами гордимся.

Один из сотрудников «Карренси Ком Бел» пояснил 42.TUT.BY, что, скорее всего, предложение о переезде поступит не всем сотрудникам минского офиса, а наиболее «важным и высокооплачиваемым отделам», таким как Developers (отдел разработки). Подробности возможного релокейта объявят через несколько дней на собрании.

Напомним, что некоторые другие белорусские компании также рассматривают релокейт. Так, после обыска 2 сентября в офисе PandaDoc эта ИТ-фирма заявила , что предпринимает ответные шаги, а именно, будет вынуждена закрыть компанию в Беларуси и начать основание альтернативы Парка Высоких Технологий.

Более двух недель назад, 25 августа, стало известно , что часть сотрудников минского офиса «Яндекса» уехала из города после обысков 13 августа . Незадолго до этого компания Viber также приняла решение «незамедлительно закрыть» свой офис в Минске и попросила людей работать удаленно. Об этом гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа рассказал в интервью Forbes. Он также добавил, что если раньше в планах было удвоить инвестиции в Беларусь, то теперь инвестиции могут и вовсе прекратиться.

В конце августа британская ИТ-компания Godel объявила , что отправляет часть команды в Украину из-за ситуации в стране. Такая возможность предоставляется для всех сотрудников из любого офиса компании в Беларуси.

И ранее мы спросили EPAM, планируется ли релокация ключевых сотрудников. На что нам ответили, что в ЕРАМ всегда существовали программы релокации, и сейчас компания выполняет необходимые действия, связанные с планом непрерывной деятельности (ПНД), в результате чего «несколько сотен человек находятся в командировках в других офисах компании. Этот план постоянно уточняется и изменяется в зависимости от ситуации».

— В дополнение, на фоне сложившегося положения в Беларуси, мы активно изучаем желания сотрудников по переезду на работу в офисы компании в других странах, чтобы подготовиться и удовлетворить такие желания, как только пандемия позволит более активные перемещения, — отметили в компании.

И 13 августа CEO Wargaming Виктор Кислый написал официальное письмо белорусским сотрудникам, где говорится, что «главной ценностью компании всегда были и остаются люди — и мы окажем вам необходимую юридическую и финансовую поддержку. Сейчас формируется план по возможной релокации части сотрудников и членов их семей в другие страны в случае форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от компании. Мы работаем над вариантами удаленной работы по желанию: Киев, Питер, Никосия и другие варианты».