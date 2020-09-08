Суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы

Источник материала: Tut.by

Актер Михаил Ефремов признан виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.



Фото: пресс-служба суда

Как сообщает ТАСС , судья Елена Абрамова в приговоре отметила, что Ефремов нарушил значительный перечень правил дорожного движения, в результате чего потерял управление автомобилем, выехал на встречную полосу и стал виновником столкновения.

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Напомним, на последнем судебном заседании актер также признал вину . «Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину», — заявил артист перед прениями сторон, не уточнив деталей.

Представитель гособвинения сочла доказанной вину Михаила Ефремова в аварии со смертельным исходом и потребовала для актера 11 лет колонии общего режима.

Ранее Ефремов уже признавал вину в ходе предварительного следствия, но потом отказался от своих показаний.

В суде актер заявлял, что ничего не помнит, так как был сильно пьян, но за руль в таком состоянии он никогда не садился. По его словам, он почти уверен, что в момент ДТП был на пассажирском сиденье и в связи с этим просил назначить еще несколько экспертиз и отправить его в институт им. Сербского, чтобы ему восстановили память.

Авария, за которую судили Ефремова, произошла вечером 8 июня . Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой — Сергей Захаров — получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. После ДТП Ефремов сам вышел из машины, его задержали и отправили на освидетельствование. Выяснилось, что актер был пьян.