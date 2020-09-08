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Суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы
Источник материала: Tut.by
Актер Михаил Ефремов признан виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.
Как сообщает
(Будет дополнено.)
Напомним, на последнем судебном заседании актер также
Представитель гособвинения сочла доказанной вину Михаила Ефремова в аварии со смертельным исходом и потребовала для актера 11 лет колонии общего режима.
Ранее Ефремов уже признавал вину в ходе предварительного следствия, но потом отказался от своих показаний.
В суде актер заявлял, что ничего не помнит, так как был сильно пьян, но за руль в таком состоянии он никогда не садился. По его словам, он почти уверен, что в момент ДТП был на пассажирском сиденье и в связи с этим просил назначить еще несколько экспертиз и отправить его в институт им. Сербского, чтобы ему восстановили память.
Авария, за которую судили Ефремова, произошла
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Актер Михаил Ефремов признан виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.
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