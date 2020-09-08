Официально. Игровую приставку Xbox Series S оценили в 299 долларов

Источник материала: Tut.by

Microsoft официально подтвердила цену одной из готовящихся к выходу игровых приставок следующего поколения — Xbox Series S. Об этом сообщает The Verge .





Издание ссылается на пост в Twitter в официальном аккаунте Xbox. Там говорится, что приставка поступит в продажу по цене в 299 долларов в США. Интересно, что этим постом компания официально подтвердила само существование консоли — ранее о ней ходили только слухи, производитель ранее анонсировал только Xbox Series X — прямого конкурента PlayStation 5.

Microsoft добавила, что Xbox Series S — самая компактная игровая приставка из всего семейства консолей, когда-либо ей созданных. При этом остальные параметры, включая технические характеристики и габариты, пока озвучены не были.

В The Verge пишут, что на анонс в Microsoft пошли после того, как существование игровой консоли раскрыл ресурс Windows Central .

За несколько часов до анонса ресурс рассказал о цене в 300 долларов за Xbox Series S, что оказалось правдой. В Windows Central также заявляют, что старшая и более производительная версия версия приставки — Xbox Series X — появится в продаже 10 ноября по цене в 499 долларов в США.

Ниже — цены других популярных у нас игровых приставок: