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Официально. Игровую приставку Xbox Series S оценили в 299 долларов
Источник материала: Tut.by
Microsoft официально подтвердила цену одной из готовящихся к выходу игровых приставок следующего поколения — Xbox Series S. Об этом сообщает
Издание ссылается на
Microsoft добавила, что Xbox Series S — самая компактная игровая приставка из всего семейства консолей, когда-либо ей созданных. При этом остальные параметры, включая технические характеристики и габариты, пока озвучены не были.
В The Verge пишут, что на анонс в Microsoft пошли после того, как существование игровой консоли раскрыл ресурс
За несколько часов до анонса ресурс рассказал о цене в 300 долларов за Xbox Series S, что оказалось правдой. В Windows Central также заявляют, что старшая и более производительная версия версия приставки — Xbox Series X — появится в продаже 10 ноября по цене в 499 долларов в США.
Ниже — цены других популярных у нас игровых приставок:
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The Verge ссылается на пост в Twitter в официальном аккаунте Xbox.
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