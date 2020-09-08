Источник материала:
Tut.by
Российский хоккейный клуб «Авангард» спародировал знаменитый «перехват разговора между Варшавой и Берлином».
⚡⚡⚡ СРОЧНЫЕ НОВОСТИ! Нам удалось перехватить секретные переговоры двух «кошачьих»
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Клуб КХЛ спародировал «перехват разговора между Варшавой и Берлином»Российский хоккейный клуб «Авангард» спародировал знаменитый «перехват разговора между Варшавой и Берлином».
⚡⚡⚡ СРОЧНЫЕ НОВОСТИ! Нам удалось перехватить секретные переговоры двух «кошачьих»