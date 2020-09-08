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Приорбанк предложил платежные браслеты для детей за 20 рублей

08.09.2020 12:05 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Приорбанк предложил платежные браслеты для детей за 20 рублей

Платежный браслет позволяет оплачивать в одно касание любые покупки везде, где есть бесконтактный терминал, например, в школьной столовой. Для расчета нужно поднести его к терминалу, при покупке до 80 рублей вводить PIN-код не нужно.

Что важно, нет ограничений по возрасту или количеству браслетов на одного человека. Если ребенку уже исполнилось 14 лет, то счет можно открыть на его имя, если младше – на одного из родителей.

 
 
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В Приорбанке до 1 октября можно получить платежные браслеты для детей по специальной цене 20 рублей (при единовременной оплате за весь срок действия карточки). К...
 
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