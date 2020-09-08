







Мать спросила через дверь у следователя, почему тот интересуется Виталием. Тот сообщил, что хочет допросить Тригубова в рамках уголовного дела, однако какого – не сказал.





Правозащитникам также сообщают, что утром перестал выходить на связь и лидер "Молодога фронта" Денис Урбанович. Возможно, он задержан.