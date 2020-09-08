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Cиловики пошли по "молодофронтовцам"

08.09.2020 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники Следственного комитета утром 8 сентября пришли по месту жительства активиста "Молодого фронта" Виталия Тригубова. Однако дома его не было.



Мать спросила через дверь у следователя, почему тот интересуется Виталием. Тот сообщил, что хочет допросить Тригубова в рамках уголовного дела, однако какого – не сказал.

Правозащитникам также сообщают, что утром перестал выходить на связь и лидер "Молодога фронта" Денис Урбанович. Возможно, он задержан.
 
 
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Сотрудники Следственного комитета утром 8 сентября пришли по месту жительства активиста "Молодого фронта" Виталия Тригубова. Однако дома его не было.
 
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