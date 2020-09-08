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"Браво, Маша!" Адвокат Марии Колесниковой рассказал, как она переиграла власть

08.09.2020 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Член президиума Координационного совета юрист Максим Знак, рассказал, как Мария Колесникова переигралда власть в правовом поле - законных оснований удерживать ее за решеткой у властей просто нет, поэтому ее и пытались выдворить из страны.

"Браво, Маша!" Адвокат Марии Колесниковой рассказал, как она переиграла власть
Максим Знак (слева), Мария Колесникова и Антон Родненков (справа)
"Помните Маша говорила на митингах, что она думает по поводу происходящего в стране? Она говорила, что она - СЧАСТЛИВА, что белорусы - такие невероятные!

Я СЧАСТЛИВ, что Ваня и Антон, судя по всему, в безопасности. Для меня это - главное. Это гораздо лучше, чем исчезновение и неизвестность. Слава Богу, что не только ГПК Беларуси подтвердил "убытие", но и Украина подтвердила прибытие. Я не верю ни на секунду в правдивость озвученных официальных версий. Я жду, когда вернется связь, и они сами всё расскажут. 

Я СЧАСТЛИВ, что Маша переиграла все хитрые планы и вышла победителем из этой ситуации. Я не знаю, что произошло - но я охотно верю, что она разорвала паспорт или выскочила из машины... В любом случае у них НЕ получилось. Сейчас они говорят, что Маша задержана - ОК, значит ответственность за неё несёт наше государство. А с задержанием сейчас разберемся.

Я читаю и перечитываю версию власти, и не могу поверить, что все настолько тяп-ляп. 

Давайте попробуем ненадолго забыть о том, что Мария получала угрозы и "предупреждения" начиная с мая, и никогда не рассматривала вариант выезда, более того - позавчера прямо говорила, что даже в случае давления останется в стране. 

Тем более вряд ли она бы внезапно "исчезла" не сказав о своих планах никому, так что Иван и Антон подняли бурю, поставили на ноги адвокатов, сами отправились ее искать, и тоже пропали. Так себе конспирация - бежать из страны, предварительно подав заявления о пропаже человека (родственники Марии и Ивана такие заявления подали). 

Но ладно, давайте обо всем этом забудем. Возьмем только историю "прорыва" границы.

Представьте, три человека в БМВ-единичке проходят паспортный и таможенный контроль - ура, свобода. Потом они едут и их хотят остановить, но они срываются с места, выбрасывают Машу из машины, потом где-то бросают машину вместе с записанным на телефон обращением, и убегают в предрассветную темень. Все выглядит вполне правдоподобно? 

Давайте по порядку. В БМВ-единичку надо разместить три человека. Какая вероятность того, что на заднем сидении окажутся двое?

Ок, допустим сели вдвоём, так удобнее. И вот сзади сидит Мария Колесникова (на фото) и Антон Родненков (на фото справа). Два вопроса: ЗАЧЕМ он  будет выталкивать Машу из машины (ведь БМВ это не воздушный шар, и вряд ли нужно избавляться от лишнего груза) и КАК он сможет это сделать?

Дальше вопросы только множатся. Почему бросили машину, если объехали патруль? Каким образом покинули территорию? Почему их не догнал пограничный патруль? Почему оставили в машине телефон с предварительно записанным признанием? Наконец почему геолокация этого телефона (равно как Машина) у меня на телефоне по прежнему показывает Минск?

Да какая разница, как ответят на эти вопросы. Всем все понятно. 


А мне интересно, что Маша вернула их в правовое поле, и сейчас надо будет обосновывать задержание. 

Скажите, какое преступление или хотя бы правонарушение совершает гражданин Республики Беларусь, который прошел таможенный и паспортный контроль, и которого "выкидывают" из машины, когда водитель не подчиняется требованиям патруля? 

Вообще что нарушает этот человек? Судя по всему, Машу должны выпустить в ближайшее время - ведь вчера ее получается не задерживали, а сейчас оснований для задержания нет. Браво, Маша, это лучший перформанс и просто гениальное возвращение в юридическую плоскость", - написал Максим Знак в своем фейсбуке.

Как сообщили в штабе Виктора Бабарико, "адвокат Марии Колесниковой Максим Знак связался по телефону с оперативным дежурным Мозырского пограничного отряда. 

Тот сообщил, что у него нет информации о задержаниях в пункте пропуска Александровка (на которой якобы произошли вышеописанные события сегодня утром) и предложил обратиться в пресс-службу Госпогранкомитета. 

Пресс-служба, в свою очередь, подтвердила задержание Марии Колесниковой, но не смогла ответить, где оно произошло и на каких основаниях".
 
Теги: Минск
 
 
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Член президиума Координационного совета юрист Максим Знак, рассказал, как Мария Колесникова переигралда власть в правовом поле - законных оснований удерживать ее...
 
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