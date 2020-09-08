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Тихановская в ПАСЕ: Лукашенко не имеет законных оснований оставаться президентом Беларуси
Источник материала: Партизан
Лидер протеста в Беларуси Светлана Тихановская 8 сентября выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила, что Лукашенко не имеет никаких законных оснований оставаться президентом Беларуси.
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Парламентская ассамблея Совета Европы – один из двух главных уставных органов Совета Европы: он в свою очередь определяет основные направления дипломатической, социальной и других политик всего ЕС и входящих в него государств.
Выступление Тихановской может подстегнуть представителей ЕС к скорейшему введению санкций против самого Лукашенко и его ближайшего окружения. В конце августа министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о том, что санкции будут введены против высокопоставленных соратников Александра Лукашенко, "которым вменяется в вину фальсификация итогов президентских выборов в Беларуси и насильственное подавление мирных протестов в стране".
Но когда это будет сделано – неизвестно, решение проходит долгую цепочку согласований. Самого Лукашенко в санкционном списке вообще нет: страны ЕС не смогли согласовать единой позиции по этому вопросу. За введение санкций против Лукашенко выступают страны Балтии и Польша, против выступают Германия, Франция и Италия, а также еще несколько стран.
Берлин и Париж в частности считают, что "при любых обстоятельствах каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми", а санкции это якобы осложнят.
Ранее выступая в Совете Безопасности ООН, Тихановская уже попросила организацию ввести санкции в отношении режима Лукашенко и осудить использование силы белорусскими силовиками против мирных протестующих.
Выступление Тихановской состоится на следующий день после похищения в Минске ее соратницы Марии Колесниковой, а также после того, как власти Беларуси вынудили уехать из страны доверенное лицо Тихановской Ольгу Ковалькову, члена Координационного совета оппозиции Павла Латушко и арестовали еще нескольких членов совета.
Также речь в ПАСЕ прозвучит на фоне массовых мирных протестов, которые прошли в Минске 5 и 6 сентября и таких же массовых задержаний: за два дня были задержаны более 700 человек.
Как и раньше, протестующие требуют отставки Александра Лукашенко из-за фальсификации выборов президента 9 августа, проведения новых, честных выборов и освобождения всех политзаключенных.
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Лидер протеста в Беларуси Светлана Тихановская 8 сентября выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила, что Лукашенко не имеет никаких законных...
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