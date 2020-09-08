Тихановская в ПАСЕ: Лукашенко не имеет законных оснований оставаться президентом Беларуси

Телеканал "" транслировал ее обращение, а также обсуждает сказанное с политологами, дипломатами и другими гостями студии.

Парламентская ассамблея Совета Европы – один из двух главных уставных органов Совета Европы: он в свою очередь определяет основные направления дипломатической, социальной и других политик всего ЕС и входящих в него государств.





Выступление Тихановской может подстегнуть представителей ЕС к скорейшему введению санкций против самого Лукашенко и его ближайшего окружения. В конце августа министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о том, что санкции будут введены против высокопоставленных соратников Александра Лукашенко, "которым вменяется в вину фальсификация итогов президентских выборов в Беларуси и насильственное подавление мирных протестов в стране".





Но когда это будет сделано – неизвестно, решение проходит долгую цепочку согласований. Самого Лукашенко в санкционном списке вообще нет: страны ЕС не смогли согласовать единой позиции по этому вопросу. За введение санкций против Лукашенко выступают страны Балтии и Польша, против выступают Германия, Франция и Италия, а также еще несколько стран.





Берлин и Париж в частности считают, что "при любых обстоятельствах каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми", а санкции это якобы осложнят.