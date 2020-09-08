Погода в СНГ: дождь в Москве и Минске, солнечно в Душанбе и Ереване

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Осень напомнит о себе во вторник жителям европейской части России. В Москве днем резко похолодает – до плюс 14 градусов, начнется дождь. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

Днем всего плюс 17 градусов, а вечером дождь: в Минске устанавливается осенняя погода, передает Ольга Баранова. Но столичный Ботанический сад предлагает не поддаваться хандре и бороться с ней цветотерапией. Сейчас сад во власти хризантем. Розовые, желтые, бордовые и сиреневые – всего 50 видов. Кстати, в этом году бутоны распустились значительно раньше. Обычно хризантемы зацветают поздней осенью – в ноябре.

Сегодня в Душанбе солнечно, температура воздуха – плюс 35, сообщает Абубакр Файзуллоев. Такая погода в республике продержится до конца недели. Это позволило Высшей лиге Таджикистана по футболу возобновить чемпионат страны после двухнедельного перерыва. Первый матч состоялся в Хатлонской области, где восейский «Файзканд» сыграл вничью с душанбинским ЦСКА.

В Ереване солнечно и плюс 32, передает Арпи Меликян. Во многих областях Армении ожидаются дожди. Водителей просят быть внимательными на региональных дорогах. Местами пройдет гроза и выпадет град. В условиях плохой видимости риск попасть в ДТП увеличивается в разы. Накануне на автодороге Севан-Дилижан столкнулись грузовое авто с легковушкой – 12 пострадавших. Всех доставили в медицинский центр, их состояние врачи оценили как удовлетворительное.