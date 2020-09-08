Глава ПАСЕ: в Беларуси пройдена точка невозврата, когда люди больше не боятся отстаивать свои права

В Беларуси пройдена точка невозврата, когда люди больше не боятся отстаивать свои права, заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Даемс 8 сентября на заседании комитета ПАСЕ по политическим вопросам.





«Сейчас Беларусь переживает очень тяжелый кризис, особенно если посмотреть на ситуацию с точки зрения прав человека», — заявил председатель ПАСЕ на заседании, прямая трансляция которого ведется на сайте Совета Европы.

«Думаю, что общество Беларуси прошло точку невозврата, и люди больше не бояться защищать и отстаивать свои права», — добавил он.

Даемс призвал власти прекратить «незаконные задержания» участников мирных демонстраций. «Положить конец такому насилию нужно незамедлительно», — подчеркнул он.

Даемс отметил, что народ Беларуси требует перемен. «И мне кажется, что речь идет не о дестабилизации ситуации к стране, — сказал он. — Если мы обратимся к истории, особенно к истории ряда наших государств-членов, то мы увидим, что ситуация может перерасти в революцию. Но мы знаем, что цена революции всегда очень высока. Но такие перемены, такой процесс вовсе необязательно должен приводить к революции, он может привести и к эволюции, где все заинтересованные стороны, все участники процесса будут вместе работать над достижением итоговой цели и поддержанием наших общих ценностей — верховенства права, демократии и прав человека».

По словам Даемса, у Совета Европы сложилась долгая история отношений с Беларусью. Беларусь присоединилась к 12-ти конвенциям, четырем органам Совета Европы.

«И, в конце концов, мне кажется, что мы все желаем, чтобы Беларусь смогла путем этих перемен стать членом нашей большей и дружной европейской семьи», — сказал он.

Даемс отметил, что ПАСЕ хотела бы поспособствовать поиску решений по выходу из сложившейся ситуации: «Мы уже показали свою компетентность в ряде других стран, мы можем делиться опытом, накопленными знаниями».

Совет Европы готов поддержать белорусов поддержать на этом пути: «Это первый шаг к светлому будущему для всех граждан Беларуси, чтобы у них был полноценный доступ к правам человека и их защите».