«Сбербанк»: политический кризис привел к концентрации рисков в банковской системе Беларуси

Политический кризис вызвал значительную турбулентность в банковской системе Беларуси и привел к концентрации рисков, говорится в обзоре центра макроэкономических исследований российского «Сбербанка».





«Опасаясь за сохранность сбережений, экономические агенты резко увеличили объемы покупок валюты и снятия наличных. Желание заработать на ослаблении белорусского рубля подогрело интерес населения к кредитным продуктам», — отмечают авторы обзора.

Аналитики «Сбербанка» констатируют, что за период после президентских выборов давление на белорусский рубль «стремительно возросло, вызвав его ослабление на 8% с начала августа».

«Пытаясь стабилизировать ситуацию, Национальный банк временно приостановил постоянно доступные операции по поддержке ликвидности банков, что в условиях оттока вкладов привело к взрывному росту ставок на межбанковском рынке и перевело банковскую систему в состояние дефицита ликвидности», — констатируют аналитики «Сбербанка».

Многие кредитные организации Беларуси в сложившихся условиях были вынуждены поднять ставки по краткосрочным депозитам в национальной валюте и частично заморозить кредитование.

«Давление на ликвидность могло бы стать критическим, если бы не введение в 2015 году понятия «безотзывной вклад». По таким депозитам банки не обязаны возвращать вкладчику средства до истечения срока вклада, что запрещено, например, в России», — отмечают авторы обзора.

Тем не менее, продолжают они, в банковской системе Беларуси «постепенно концентрируются риски».

«Высокая долларизация активов (48% кредитного портфеля) вместе со слабым проникновением инструментов хеджирования у компаний создают угрозы для качества кредитных портфелей. Богатая история валютных кризисов, с другой стороны, обеспечивает высокую долларизацию вкладов (65%)», — констатируют аналитики «Сбербанка».

По их наблюдениям, в Беларуси «политический кризис уже усложнил процесс привлечения банками валютной ликвидности, дополнительная турбулентность способна спровоцировать усиленный отток, создавая риски для стабильности системы».

Об ухудшении ситуации в банковской системе Беларуси на прошлой неделе сообщило международное рейтинговое агентство Moody’s, которое поставило на пересмотр рейтинги белорусских банков.