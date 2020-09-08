ГПК сообщил обстоятельства задержания Марии Колесниковой

Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране Мария Колесникова задержана при пересечении белорусско-украинской границы, сообщил БелаПАН официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.



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По его словам, Мария Колесникова, Антон Родненков (сотрудник пресс-службы КС ) и Иван Кравцов (исполнительный секретарь совета) 8 сентября в 4.10 проходили оформление в пограничном пункте пропуска «Александровка». Они без проблем прошли все виды контроля на белорусской стороне и проследовали дальше в сторону украинской территории. Бычковский пояснил, что от пункта пропуска дорога до линии госграницы с Украиной составляет около 6 км, и на ней в нескольких местах стоит пограничный патруль для того, чтобы люди «не нарушали пограничный режим и следовали строго к погранпереходу, а не сворачивали к ближайшим населенным пунктам».

«Произошло следующее: Колесникова, Родненков и Кравцов на синем автомобиле «БМВ» следовали в сторону Украины. Однако встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащего органов погранслужбы. Колесникову фактически выпихнули из «БМВ» . Автомобиль продолжил движение и покинул территорию Беларуси. На данный момент Мария Колесникова задержана для установления обстоятельств произошедшего. Будет дана правовая оценка», — сказал Бычковский.

Он добавил, что Колесникова не пострадала, «со здоровьем у нее все в порядке, медицинской помощи не требуется», а Родненков и Кравцов в рамках взаимодействия «задержаны сопредельными службами на украинской территории». (Ранее Госпогранслужба Украины сообщала , что Роденков и Кравцов «проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы»).

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что выезд Антона Родненкова и Ивана Кравцова из Беларуси в Украину не был добровольным . «Это было насильственное выдворение из родной страны, — подчеркнул он. — Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина приняла меры по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь. Всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко».

Член президиума КС юрист Максим Знак сообщил БелаПАН, что Колесникова, Родненков и Кравцов «выезжать за границу добровольно не планировали». «И я уезжать совсем не собираюсь», — добавил он.