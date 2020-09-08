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ГПК сообщил обстоятельства задержания Марии Колесниковой
Источник материала: Навiны
Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране Мария Колесникова задержана при пересечении белорусско-украинской границы, сообщил БелаПАН официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
По его словам, Мария Колесникова, Антон Родненков (сотрудник пресс-службы КС ) и Иван Кравцов (исполнительный секретарь совета) 8 сентября в 4.10 проходили оформление в пограничном пункте пропуска «Александровка». Они без проблем
«Произошло следующее: Колесникова, Родненков и Кравцов на синем автомобиле «БМВ» следовали в сторону Украины. Однако встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащего органов погранслужбы.
Он добавил, что Колесникова не пострадала, «со здоровьем у нее все в порядке, медицинской помощи не требуется», а Родненков и Кравцов в рамках взаимодействия «задержаны сопредельными службами на украинской территории». (Ранее Госпогранслужба Украины
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что выезд Антона Родненкова и Ивана Кравцова из Беларуси в Украину
Член президиума КС юрист Максим Знак сообщил БелаПАН, что Колесникова, Родненков и Кравцов «выезжать за границу добровольно не планировали». «И я уезжать совсем не собираюсь», — добавил он.
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Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране Мария Колесникова задержана при пересечении белорусско-украинской...
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