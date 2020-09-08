«Браво, Маша, лучший перформанс». Знак объяснил, почему Колесникова обошла даже тех, кто пытался выставить её из Беларуси

Источник материала: KYKY

Сегодня появилась странная информация от БТ1 о том, что пропавшие вчера Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов «прорвали границу». Однако, почему-то, парни «выкинули» из машины Марию и поехали в Украину вдвоем (украинская Госпогранслужба уже подтвердила их переход границы). А Марию задержали на территории Беларуси. Юрист штаба Бабарико, единственный «выживший» представитель президиума КС Максим Знак написал отличный пост о том, почему сложно поверить в эти новости.

«Помните, Маша говорила на митингах, что она думает по поводу происходящего в стране? Она говорила, что СЧАСТЛИВА, что беларусы – такие невероятные!

Я СЧАСТЛИВ, что Ваня и Антон, судя по всему, в безопасности. Для меня это главное. Это гораздо лучше, чем исчезновение и неизвестность. Слава богу, что не только ГПК Беларуси подтвердил «убытие», но и Украина подтвердила прибытие. Я не верю ни на секунду в правдивость озвученных официальных версий. Я жду, когда вернется связь, и они сами всё расскажут.

Я СЧАСТЛИВ, что Маша переиграла все хитрые планы и вышла победителем из этой ситуации. Я не знаю, что произошло, но я охотно верю, что она разорвала паспорт или выскочила из машины. В любом случае у них НЕ получилось. Сейчас они говорят, что Маша задержана – окей, значит ответственность за неё несёт наше государство. А с задержанием сейчас разберемся. Я читаю и перечитываю версию власти, и не могу поверить, что все настолько тяп-ляп.

Давайте попробуем ненадолго забыть о том, что Мария получала угрозы и «предупреждения» начиная с мая, и никогда не рассматривала вариант выезда, более того, позавчера прямо говорила, что даже в случае давления останется в стране. Тем более, вряд ли она бы внезапно «исчезла» не сказав о своих планах никому, поэтому Иван и Антон подняли бурю, поставили на ноги адвокатов, сами отправились ее искать, и тоже пропали. Так себе конспирация – бежать из страны, предварительно подав заявления о пропаже человека (родственники Марии и Ивана такие заявления подали). Но ладно, давайте обо всем этом забудем. Возьмем только историю «прорыва» границы.

Представьте, три человека в БМВ-единичке проходят паспортный и таможенный контроль – ура, свобода. Потом они едут и их хотят остановить, но они срываются с места, выбрасывают Машу из машины, потом где-то бросают машину вместе с записанным на телефон обращением, и убегают в предрассветную темень. Все выглядит вполне правдоподобно?

Давайте по порядку. В БМВ-единичку надо разместить три человека. Какая вероятность того, что на заднем сидении окажутся двое? Ок, допустим сели вдвоем, так удобнее. И вот сзади сидит Мария Колесникова и Антон Родненков. Два вопроса: ЗАЧЕМ он будет выталкивать Машу из машины (ведь БМВ это не воздушный шар, и вряд ли нужно избавляться от лишнего груза) и КАК он сможет это сделать?

Дальше вопросы только множатся. Почему бросили машину, если объехали патруль? Каким образом покинули территорию? Почему их не догнал пограничный патруль? Почему оставили в машине телефон с предварительно записанным признанием? Наконец, почему геолокация этого телефона (равно как Машина) у меня на телефоне по прежнему показывает Минск?

Да какая разница, как ответят на эти вопросы. Всем все понятно. А мне интересно, что Маша вернула их в правовое поле, и сейчас надо будет обосновывать задержание. Скажите, какое преступление или хотя бы правонарушение совершает гражданин Республики Беларусь, который прошел таможенный и паспортный контроль, и которого «выкидывают» из машины, когда водитель не подчиняется требованиям патруля? Вообще что нарушает этот человек? Судя по всему, Машу должны выпустить в ближайшее время – ведь вчера ее, получается не задерживали, а сейчас оснований для задержания нет. Браво, Маша, это лучший перформанс и просто гениальное возвращение в юридическую плоскость».



