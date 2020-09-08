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Эксперт оценил выгоды от переброски белорусских нефтепотоков из Литвы в РФ

08.09.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Эксперт оценил выгоду от переброски белорусских нефтепотоков из Литвы в РФ

Россия много лет подряд предлагала Беларуси переводить свои экспортные потоки на российские порты, это касается как нефтепродуктов,  так и калийных удобрений, и всего остального, отметил собеседник Sputnik. 

"У нас есть в регионе как минимум Усть-Луга, это очень крупный современный порт, Усть-Луга ― это больше чем, например, все три глубоководных порта Украины вместе взятые. Есть Приморск. Но Беларусь долгое время не соглашалась с тем, чтобы отказываться от кооперации с Литвой. Там действительно в ряде случаев было ближе везти", ― рассуждает Митрахович.

© Sputnik / Нина Зотина
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С учетом евразийской интеграции и участия в Союзном государстве для Беларуси было бы логичным давно принять решение о переориентации потоков,  но для предметного обсуждения такого решения понадобилась "ситуация вроде нынешней", добавляет эксперт.

"Если действительно будет реализовано, это будет большим успехом для России, это нас свяжет нас с Беларусью и даст возможность заработать операторам и владельцам портов, это безусловно выгодно", ― отмечает Митрахович.

Кроме того, решение о переброске нефтепотоков и другого экспорта выглядит рациональным для Беларуси на фоне той политики, которую сейчас проводит Литва в отношении соседней страны, добавляет эксперт.

Напомним, глава российского Минэнерго Александр Новак ранее заявил о том, что Россия и Беларусь до конца сентября проработают взаимовыгодные условия переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в российские, свободные мощности у РФ для этого есть, объем переброски оценивается в 3-4 миллиона тонн.

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Чтобы Беларуси было проще осуществить переориентацию экспортных потоков из литовских портов в российские, Россия могла бы предоставить скидки в тарифах, считает...
 
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