Эксперт оценил выгоды от переброски белорусских нефтепотоков из Литвы в РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Эксперт оценил выгоду от переброски белорусских нефтепотоков из Литвы в РФ

Россия много лет подряд предлагала Беларуси переводить свои экспортные потоки на российские порты, это касается как нефтепродуктов, так и калийных удобрений, и всего остального, отметил собеседник Sputnik.

"У нас есть в регионе как минимум Усть-Луга, это очень крупный современный порт, Усть-Луга ― это больше чем, например, все три глубоководных порта Украины вместе взятые. Есть Приморск. Но Беларусь долгое время не соглашалась с тем, чтобы отказываться от кооперации с Литвой. Там действительно в ряде случаев было ближе везти", ― рассуждает Митрахович.

С учетом евразийской интеграции и участия в Союзном государстве для Беларуси было бы логичным давно принять решение о переориентации потоков, но для предметного обсуждения такого решения понадобилась "ситуация вроде нынешней", добавляет эксперт.

"Если действительно будет реализовано, это будет большим успехом для России, это нас свяжет нас с Беларусью и даст возможность заработать операторам и владельцам портов, это безусловно выгодно", ― отмечает Митрахович.

Кроме того, решение о переброске нефтепотоков и другого экспорта выглядит рациональным для Беларуси на фоне той политики, которую сейчас проводит Литва в отношении соседней страны, добавляет эксперт.

Напомним, глава российского Минэнерго Александр Новак ранее заявил о том, что Россия и Беларусь до конца сентября проработают взаимовыгодные условия переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в российские, свободные мощности у РФ для этого есть, объем переброски оценивается в 3-4 миллиона тонн.

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