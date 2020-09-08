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Эксперт оценил выгоды от переброски белорусских нефтепотоков из Литвы в РФ
08.09.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Россия много лет подряд предлагала Беларуси переводить свои экспортные потоки на российские порты, это касается как нефтепродуктов, так и калийных удобрений, и всего остального, отметил собеседник Sputnik.
"У нас есть в регионе как минимум Усть-Луга, это очень крупный современный порт, Усть-Луга ― это больше чем, например, все три глубоководных порта Украины вместе взятые. Есть Приморск. Но Беларусь долгое время не соглашалась с тем, чтобы отказываться от кооперации с Литвой. Там действительно в ряде случаев было ближе везти", ― рассуждает Митрахович.
© Sputnik / Нина Зотина
С учетом евразийской интеграции и участия в Союзном государстве для Беларуси было бы логичным давно принять решение о переориентации потоков, но для предметного обсуждения такого решения понадобилась "ситуация вроде нынешней", добавляет эксперт.
"Если действительно будет реализовано, это будет большим успехом для России, это нас свяжет нас с Беларусью и даст возможность заработать операторам и владельцам портов, это безусловно выгодно", ― отмечает Митрахович.
Кроме того, решение о переброске нефтепотоков и другого экспорта выглядит рациональным для Беларуси на фоне той политики, которую сейчас проводит Литва в отношении соседней страны, добавляет эксперт.
Напомним, глава российского Минэнерго
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Чтобы Беларуси было проще осуществить переориентацию экспортных потоков из литовских портов в российские, Россия могла бы предоставить скидки в тарифах, считает...
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