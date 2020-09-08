|
Штормовое предупреждение в Беларуси продлили на 9 и 10 сентября
08.09.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен – Sputnik. Штормовое предупреждение объявили в Беларуси на среду и четверг из-за сильного ветра, об этом сообщили в Белгидрометцентре.
©
Текущая неделя не радует белорусов хорошей погодой. В понедельник и вторник объявляли желтый уровень опасности из-за гроз и дождей, в среду и четверг на смену этим погодным явлениям придет сильный ветер.
"Ночью и утром 9 сентября в отдельных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду. Утром и днем 10 сентября на большей части территории республики и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду", - предупредили синоптики.
В целом в среду республика окажется в области повышенного атмосферного давления, лишь ночью и утром в северных регионах сохранится влияние неустойчивой прохладной воздушной массы. Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди, днем в основном без осадков. Температура воздуха ночью составит +9..+14°С, днем поднимется до +16..+23°С.
В четверг погоду в Беларуси будет определять система атмосферных фронтов от циклона с центром над северо-западом Европейской России. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.
инимальная температура воздуха в ночные часы будет держаться в районе +10..+16°С, в середине дня воздух прогреется до +15..+22°С, по юго-востоку воздух - до +23..+26°С.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в республике ожидается усиление ветра, скорость его порывов будет достигать 15-20 метров в секунду.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)