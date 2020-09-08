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Штормовое предупреждение в Беларуси продлили на 9 и 10 сентября

08.09.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Штормовое предупреждение объявили в Беларуси на среду и четверг из-за сильного ветра, об этом сообщили в Белгидрометцентре. 

© CC0 / Pixabay/distelAPPArath
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Текущая неделя не радует белорусов хорошей погодой. В понедельник и вторник объявляли желтый уровень опасности из-за гроз и дождей, в среду и четверг на смену этим погодным явлениям придет сильный ветер.

"Ночью и утром 9 сентября в отдельных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду. Утром и днем 10 сентября на большей части территории республики и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду", - предупредили синоптики.

В целом в среду республика окажется в области повышенного атмосферного давления, лишь ночью и утром в северных регионах сохранится влияние неустойчивой прохладной воздушной массы. Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди, днем в основном без осадков. Температура воздуха ночью составит +9..+14°С, днем поднимется до +16..+23°С.

В четверг погоду в Беларуси будет определять система атмосферных фронтов от циклона с центром над северо-западом Европейской России. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

инимальная температура воздуха в ночные часы будет держаться в районе +10..+16°С, в середине дня воздух прогреется до +15..+22°С, по юго-востоку воздух - до +23..+26°С.

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Теги: Минск
 
 
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По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в республике ожидается усиление ветра, скорость его порывов будет достигать 15-20 метров в секунду.
 
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