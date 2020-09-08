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Microsoft оценила Xbox Series S в $299. И назвала ее самой маленькой за всю историю
Источник материала: Onliner
Компания Microsoft не стала терпеть дальнейшие утечки информации о консоли Xbox Series S и рассказала о цене на приставку. Новинка, когда поступит в продажу, будет продаваться по цене от $299, следует из записи в официальном Twitter подразделения Xbox. Также новую консоль называли «самой маленькой» из вышедших до последнего момента «иксбоксов».
Однако этой информацией Microsoft пока ограничилась, пообещав дать больше чуть позже.
Согласно предварительным данным, Series X и Series S появятся в продаже 10 ноября (по другим данным — 6 ноября), производительная версия — Series X — будет стоить на старте $499.
1 ТБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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Компания Microsoft не стала терпеть дальнейшие утечки информации о консоли Xbox Series S и рассказала о цене на приставку. Новинка, когда поступит в продажу, будет...
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