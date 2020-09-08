Microsoft оценила Xbox Series S в $299. И назвала ее самой маленькой за всю историю

Источник материала: Onliner

Компания Microsoft не стала терпеть дальнейшие утечки информации о консоли Xbox Series S и рассказала о цене на приставку. Новинка, когда поступит в продажу, будет продаваться по цене от $299, следует из записи в официальном Twitter подразделения Xbox. Также новую консоль называли «самой маленькой» из вышедших до последнего момента «иксбоксов».

Однако этой информацией Microsoft пока ограничилась, пообещав дать больше чуть позже.

Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

Согласно предварительным данным, Series X и Series S появятся в продаже 10 ноября (по другим данным — 6 ноября), производительная версия — Series X — будет стоить на старте $499.