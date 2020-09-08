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Как связано изменение ЗВР с курсом рубля и девальвацией? Разбираемся с аналитиками

08.09.2020 12:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По итогам августа золотовалютные резервы Беларуси сократились на рекордные $1,4 млрд. Такого падения за один месяц в истории независимой Беларуси еще не случалось, а предыдущий рекорд был установлен совсем недавно, в марте 2020-го, когда золотовалютный запас просел на $1,018 млрд. Сейчас в кубышке осталось $7,458 млрд. Нацбанк вплотную приблизился к показателю, заложенному в основные направления денежно-кредитной политики на 2020 г. Согласно этому документу, ЗВР по состоянию на 1 января 2021 г. должны составить не менее $7,3 млрд. Аналитики проекта «Кошт урада» подготовили анализ ситуации для Onliner.

Довольно устойчивый рост золотовалютных резервов наблюдался в Беларуси с 2016 по 2019 г., это видно на графике ниже. Для финансового рынка этот период был весьма благоприятным: Нацбанк обуздал инфляцию, реформировал депозитный рынок, ставки снижались, рубль вел себя смирно, доверие к нему росло. Даже такое важное событие, как деноминация, прошло тихо и спокойно, почти никак не отразившись ни на ценах, ни на курсе, ни на настроениях в обществе.

Как связано изменение ЗВР с курсом рубля и девальвацией? Разбираемся с аналитиками

Однако в 2020 г. ситуация резко изменилась и резервы начали стремительно сокращаться. Рост, зафиксированный в июне 2020 г., связан с размещением евробондов на $1,25 млрд. Без него в ЗВР сейчас оставалось бы чуть больше $6 млрд. Также стоит обратить внимание, что периоды значительного сокращения ЗВР наблюдались в 2010—2011 гг. и в 2013—2015 гг. и совпадали с периодами серьезной нестабильности на валютном рынке.

Как связано изменение ЗВР с курсом рубля и девальвацией? Разбираемся с аналитиками

Пока что 2020-й претендует на абсолютный антирекорд в части динамики золотовалютных резервов. С января по июнь ЗВР сократились уже на $1,9 млрд. Ситуацию не спасли даже размещенные в июне евробонды. До этого весьма значительное сокращение ЗВР по итогам года было отмечено в 2013-м и 2014-м, когда Нацбанк проводил политику «плавной девальвации», сдерживая обвал рубля путем продажи валюты из кубышки на бирже. Чем это закончилось на рубеже 2014—2015 гг., многие помнят: рубль быстро девальвировался примерно на 40%.

ЗВР упали и в 2008 г., накануне «новогодней девальвации», когда за одну ночь рубль просел на 20%. И накануне девальвации в 2011-м, когда курс национальной валюты обрушился почти в три раза. А еще падение наблюдалось в 2015 и 2018 гг. — тогда Беларусь погашала ранее размещенные евробонды. В остальные годы ведения статистики по ЗВР запасы демонстрировали рост.

Как связано изменение ЗВР с курсом рубля и девальвацией? Разбираемся с аналитиками

Как связана динамика ЗВР с курсом рубля?

Очень просто. Национальный банк имеет право осуществлять валютные интервенции на бирже. Проще говоря, оказывать влияние на спрос и предложение, используя для этого ЗВР. Если рубль падает — значит, спрос на иностранную валюту выше, чем предложение. Нацбанк может взять некоторую сумму из ЗВР и продать на бирже, тем самым искусственно увеличив предложение и замедлив (либо вовсе остановив) падение рубля.

Как связано изменение ЗВР с курсом рубля и девальвацией? Разбираемся с аналитиками

Бывает и наоборот: когда предложение валюты на бирже превышает спрос, Нацбанк может покупать излишки валюты и направлять их в ЗВР про запас. Такое постоянно происходило в 2016—2019 гг., когда спрос на валюту на внутреннем рынке был традиционно ниже предложения.

В августе белорусы ринулись в обменники, спрос на валюту резко возрос, и Нацбанку пришлось продавать валюту из резервов. По сути, она перекочевала из государственной кубышки в карманы граждан и бизнеса.

Как связано изменение ЗВР с курсом рубля и девальвацией? Разбираемся с аналитиками

Сейчас Нацбанк снова сдерживает курс?

Да, и не скрывает этого. Информация о том, что Нацбанк тратил или покупал валюту на бирже, всегда есть в пресс-релизах о динамике ЗВР. Точная сумма интервенций не указывается, но ее можно приблизительно подсчитать, опираясь на данные о погашенных и привлеченных долгах. Например, в марте 2020 г. Нацбанк направил на поддержку курса рубля около $800 млн, в августе 2020-го — около $1 млрд.

Как связано изменение ЗВР с курсом рубля и девальвацией? Разбираемся с аналитиками

Снова будет резкая девальвация?

Это зависит от того, как события будут развиваться дальше. В данный момент курс рубля соответствует спросу и предложению на рынке. Потому что валюту можно купить в обменнике или, при физическом отсутствии долларов, без ограничений обменять через интернет-банкинг, сделав перевод с рублевой на валютную карточку. Если бы курс доллара был занижен — банки не стали бы продавать его по дешевке.

Вместе с тем текущий курс рубля соответствует спросу и предложению только с учетом интервенций, которые проводит Нацбанк. Если регулятор перестанет продавать валюту из ЗВР на бирже, а спрос при этом останется таким же высоким, падение рубля может сильно ускориться.

Как связано изменение ЗВР с курсом рубля и девальвацией? Разбираемся с аналитиками

На сколько хватит валюты у Нацбанка?

В состав золотовалютных резервов входит непосредственно иностранная валюта, золото, специальные права заимствования (СПЗ) — это искусственное резервное средство, которое эмитируется международным валютным фондом, а также прочие активы, состав которых не раскрывается. По последним данным, из общего объема ЗВР в $7,5 млрд иностранной валюты в чистом виде там было 43%, или $3,2 млрд. Если тратить по миллиарду в месяц — хватит еще на три.

Как связано изменение ЗВР с курсом рубля и девальвацией? Разбираемся с аналитиками

Впрочем, едва ли Беларусь может себе позволить постоянно тратить миллиарды на поддержку рубля. Ведь, помимо этого, средства из золотовалютных резервов используются на погашение долгов государства, которых имеется немало. В последние годы Беларусь тратит на платежи по кредитам около $3,5—4 млрд в год.

Часть этой суммы привлекается в виде новых займов, часть (а именно — проценты) закладывается в бюджет, остальное берется из ЗВР. Если продать все резервы на бирже — дело может дойти до дефолта.

Так или иначе, 2020-й выглядит самым худшим годом в истории Беларуси с точки зрения динамики ЗВР.

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Теги: Курсы валют
 
 
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По итогам августа золотовалютные резервы Беларуси сократились на рекордные $1,4 млрд. Такого падения за один месяц в истории независимой Беларуси еще не случалось,...
 
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