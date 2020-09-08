Как связано изменение ЗВР с курсом рубля и девальвацией? Разбираемся с аналитиками

Источник материала: Onliner

По итогам августа золотовалютные резервы Беларуси сократились на рекордные $1,4 млрд. Такого падения за один месяц в истории независимой Беларуси еще не случалось, а предыдущий рекорд был установлен совсем недавно, в марте 2020-го, когда золотовалютный запас просел на $1,018 млрд. Сейчас в кубышке осталось $7,458 млрд. Нацбанк вплотную приблизился к показателю, заложенному в основные направления денежно-кредитной политики на 2020 г. Согласно этому документу, ЗВР по состоянию на 1 января 2021 г. должны составить не менее $7,3 млрд. Аналитики проекта «Кошт урада» подготовили анализ ситуации для Onliner.

Довольно устойчивый рост золотовалютных резервов наблюдался в Беларуси с 2016 по 2019 г., это видно на графике ниже. Для финансового рынка этот период был весьма благоприятным: Нацбанк обуздал инфляцию, реформировал депозитный рынок, ставки снижались, рубль вел себя смирно, доверие к нему росло. Даже такое важное событие, как деноминация, прошло тихо и спокойно, почти никак не отразившись ни на ценах, ни на курсе, ни на настроениях в обществе.





Однако в 2020 г. ситуация резко изменилась и резервы начали стремительно сокращаться. Рост, зафиксированный в июне 2020 г., связан с размещением евробондов на $1,25 млрд. Без него в ЗВР сейчас оставалось бы чуть больше $6 млрд. Также стоит обратить внимание, что периоды значительного сокращения ЗВР наблюдались в 2010—2011 гг. и в 2013—2015 гг. и совпадали с периодами серьезной нестабильности на валютном рынке.





Пока что 2020-й претендует на абсолютный антирекорд в части динамики золотовалютных резервов. С января по июнь ЗВР сократились уже на $1,9 млрд. Ситуацию не спасли даже размещенные в июне евробонды. До этого весьма значительное сокращение ЗВР по итогам года было отмечено в 2013-м и 2014-м, когда Нацбанк проводил политику «плавной девальвации», сдерживая обвал рубля путем продажи валюты из кубышки на бирже. Чем это закончилось на рубеже 2014—2015 гг., многие помнят: рубль быстро девальвировался примерно на 40%.

ЗВР упали и в 2008 г., накануне «новогодней девальвации», когда за одну ночь рубль просел на 20%. И накануне девальвации в 2011-м, когда курс национальной валюты обрушился почти в три раза. А еще падение наблюдалось в 2015 и 2018 гг. — тогда Беларусь погашала ранее размещенные евробонды. В остальные годы ведения статистики по ЗВР запасы демонстрировали рост.





Как связана динамика ЗВР с курсом рубля?

Очень просто. Национальный банк имеет право осуществлять валютные интервенции на бирже. Проще говоря, оказывать влияние на спрос и предложение, используя для этого ЗВР. Если рубль падает — значит, спрос на иностранную валюту выше, чем предложение. Нацбанк может взять некоторую сумму из ЗВР и продать на бирже, тем самым искусственно увеличив предложение и замедлив (либо вовсе остановив) падение рубля.





Бывает и наоборот: когда предложение валюты на бирже превышает спрос, Нацбанк может покупать излишки валюты и направлять их в ЗВР про запас. Такое постоянно происходило в 2016—2019 гг., когда спрос на валюту на внутреннем рынке был традиционно ниже предложения.

В августе белорусы ринулись в обменники, спрос на валюту резко возрос, и Нацбанку пришлось продавать валюту из резервов. По сути, она перекочевала из государственной кубышки в карманы граждан и бизнеса.





Сейчас Нацбанк снова сдерживает курс?

Да, и не скрывает этого. Информация о том, что Нацбанк тратил или покупал валюту на бирже, всегда есть в пресс-релизах о динамике ЗВР. Точная сумма интервенций не указывается, но ее можно приблизительно подсчитать, опираясь на данные о погашенных и привлеченных долгах. Например, в марте 2020 г. Нацбанк направил на поддержку курса рубля около $800 млн, в августе 2020-го — около $1 млрд.





Снова будет резкая девальвация?

Это зависит от того, как события будут развиваться дальше. В данный момент курс рубля соответствует спросу и предложению на рынке. Потому что валюту можно купить в обменнике или, при физическом отсутствии долларов, без ограничений обменять через интернет-банкинг, сделав перевод с рублевой на валютную карточку. Если бы курс доллара был занижен — банки не стали бы продавать его по дешевке.

Вместе с тем текущий курс рубля соответствует спросу и предложению только с учетом интервенций, которые проводит Нацбанк. Если регулятор перестанет продавать валюту из ЗВР на бирже, а спрос при этом останется таким же высоким, падение рубля может сильно ускориться.





На сколько хватит валюты у Нацбанка?

В состав золотовалютных резервов входит непосредственно иностранная валюта, золото, специальные права заимствования (СПЗ) — это искусственное резервное средство, которое эмитируется международным валютным фондом, а также прочие активы, состав которых не раскрывается. По последним данным, из общего объема ЗВР в $7,5 млрд иностранной валюты в чистом виде там было 43%, или $3,2 млрд. Если тратить по миллиарду в месяц — хватит еще на три.





Впрочем, едва ли Беларусь может себе позволить постоянно тратить миллиарды на поддержку рубля. Ведь, помимо этого, средства из золотовалютных резервов используются на погашение долгов государства, которых имеется немало. В последние годы Беларусь тратит на платежи по кредитам около $3,5—4 млрд в год.

Часть этой суммы привлекается в виде новых займов, часть (а именно — проценты) закладывается в бюджет, остальное берется из ЗВР. Если продать все резервы на бирже — дело может дойти до дефолта.

Так или иначе, 2020-й выглядит самым худшим годом в истории Беларуси с точки зрения динамики ЗВР.

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