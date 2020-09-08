Светлана Тихановская и Андрей Савиных выступили в Парламентской ассамблее Совета Европы с диаметрально противоположными оценками

Источник материала: Onliner

Сегодня прошло онлайн-заседание ПАСЕ, обсуждалась ситуация в Беларуси. В качестве спикеров пригласили бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и депутата Андрея Савиных, бывшего сотрудника МИД. Спикеры разошлись в оценках ситуации. Вот о чем они рассказали.

Светлана Тихановская: «Моя страна нуждается в международной поддержке»

— Я хочу обратить внимание на недопустимую ситуацию в моей стране. Мирные демонстрации заканчиваются подавлением и задержаниями. Буквально вчера была похищена Мария Колесникова, идет давление на оппозиционеров. Насилие не должно быть нормой в цивилизованном мире. Я не могу признать такое будущее для Беларуси. И не могу смотреть, как мир следит за нарушением прав человека и унижениями человеческого достоинства. Моя страна нуждается в помощи. Нам нужно международное давление на режим и на человека, который отчаянно цепляется за власть.

Лукашенко не имеет никаких законных оснований оставаться у руководства Беларуси и представлять интересы страны.

Я глубоко убеждена, что ситуация не продлится долго.

Андрей Савиных, депутат Палаты представителей: «Когда протесты сменились на мирный характер — характер действия органов также изменился»

— Политический процесс, основанный на соревновании программ, представление путей развития — вот наши ценности, которые делали политический процесс прогрессом. К сожалению, в конце дня голосования эмоции выплеснулись на улицы. Я хочу обратить внимание — белорусские власти располагают информацией о том, что протесты были спланированы и координировались из-за рубежа. По каналам координировалось движение колонн, в режиме реального времени отдавались команды. Приемы удивительным образом повторяют техники управления цветными революциями.

Имели место и другие попытки иностранного вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Вопреки утверждениям противников власти протесты сразу начали приобретать насильственный характер. Впервые в истории страны протестующие применили коктейли Молотова, арматуру и палки для атаки на силовиков, было совершено 11 наездов на сотрудников, около 200 сотрудников были госпитализированы, у одного сломан позвоночник. Для мирной Беларуси это был шок. Основной задачей силовых ведомств стало предотвращение силового развития конфликта. Мы хорошо знаем, что спецслужбы западных стран действуют так же.

Когда протесты сменились на мирный характер — характер действия наших органов также изменился.

При этом они действуют, защищая права граждан на мирное выражение своих взглядов. Для расследования действий силовых действий создана межведомственная комиссия.

На этом фоне вызывает сожаление позиция стран ЕС, которые уже ввели ограничительные меры. Санкции — путь в никуда.

При этом я хочу отметить, что существующая политическая система Беларуси отстала и требует развития. У общества сформировался запрос на перемены. Мы в парламенте готовы к этой работе. Однако дискуссия возможна в рамках здорового политического процесса и в строгом соответствии с законодательством. Не нужно давления улиц или внешнего посредничества.