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Xiaomi запатентовала смартфон с «рожками» и без камер на корпусе

08.09.2020 12:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Xiaomi оформила патент на смартфон, на корпусе которого отсутствуют привычные объективы основной и фронтальной камер. Оба модуля, как сенсоры, обеспечивающие их работу, спрятаны в выдвижные «рожки», которые, как следует из документа, выдвигаются под небольшим углом к верхнему торцу.

Исходя из опубликованных изображений (это рендеры авторства Let'sGoDigital) всего в камере насчитывается четыре объектива: по два спереди и сзади. Под ними на задней панели разместилась LED-вспышка. В остальном смартфон Xiaomi не отличается от других современных мобильников: разъем USB Type-C и решетки на нижнем торце остались на прежних местах, как и дополнительный микрофон на верхнем.

Xiaomi запатентовала смартфон с «рожками» и без камер на корпусе

Как напоминает Gizmochina, у Xiaomi уже имеются продуктовые линейки со смартфонами, оснащенными выдвижными фотомодулями. Аналогичные решения есть и у других производителей смартфонов.

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Xiaomi оформила патент на смартфон, на корпусе которого отсутствуют привычные объективы основной и фронтальной камер. Оба модуля, как сенсоры, обеспечивающие их...
 
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