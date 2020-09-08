Xiaomi запатентовала смартфон с «рожками» и без камер на корпусе

Источник материала: Onliner Xiaomi оформила патент на смартфон, на корпусе которого отсутствуют привычные объективы основной и фронтальной камер. Оба модуля, как сенсоры, обеспечивающие их работу, спрятаны в выдвижные «рожки», которые, как следует из документа, выдвигаются под небольшим углом к верхнему торцу.

Исходя из опубликованных изображений (это рендеры авторства Let'sGoDigital) всего в камере насчитывается четыре объектива: по два спереди и сзади. Под ними на задней панели разместилась LED-вспышка. В остальном смартфон Xiaomi не отличается от других современных мобильников: разъем USB Type-C и решетки на нижнем торце остались на прежних местах, как и дополнительный микрофон на верхнем.





Как напоминает Gizmochina, у Xiaomi уже имеются продуктовые линейки со смартфонами, оснащенными выдвижными фотомодулями. Аналогичные решения есть и у других производителей смартфонов.