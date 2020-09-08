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Xiaomi запатентовала смартфон с «рожками» и без камер на корпусе
Источник материала: Onliner
Xiaomi оформила патент на смартфон, на корпусе которого отсутствуют привычные объективы основной и фронтальной камер. Оба модуля, как сенсоры, обеспечивающие их работу, спрятаны в выдвижные «рожки», которые, как следует из документа, выдвигаются под небольшим углом к верхнему торцу.
Исходя из опубликованных изображений (это рендеры
Как
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.3" IPS (1080x2340), Qualcomm Snapdragon 665, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
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Xiaomi оформила патент на смартфон, на корпусе которого отсутствуют привычные объективы основной и фронтальной камер. Оба модуля, как сенсоры, обеспечивающие их...
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