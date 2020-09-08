Колесникова порвала паспорт, чтобы не покидать Беларусь

Источник материала: Ежедневник

Государственная пограничная служба Украины подтвердила въезд в страну только Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Там сообщается, что Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал это насильственным выдворением из родной страны, а не добровольным выездом. Об этом он написал в фейсбук.

Однако, по его словам, Марию Колесникову все же выдворить из страны не удалось.

Появилась информация, что Колесникова при попытке фактической депортации порвала паспорт, и поэтому не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины. Об этом сообщил источник агентству «Интерфакс-Украина» .

Как заявил замминистра внутренних дел Украины Геращенко, всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко.

Напомним, ранее официальный представитель погранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил , что Колесникова, Родненков и Кравцов втроем прошли оформление в пункте пропуска "Александровка" на границе с Украиной, а после оформления убыли в сторону Украины.