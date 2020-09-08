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Колесникова порвала паспорт, чтобы не покидать Беларусь
08.09.2020 12:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Государственная пограничная служба Украины подтвердила въезд в страну только Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Там сообщается, что Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал это насильственным выдворением из родной страны, а не добровольным выездом. Об этом он написал в фейсбук.
Однако, по его словам, Марию Колесникову все же выдворить из страны не удалось.
Появилась информация, что Колесникова при попытке фактической депортации порвала паспорт, и поэтому не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины. Об этом сообщил источник агентству
Как заявил замминистра внутренних дел Украины Геращенко, всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко.
Напомним, ранее официальный представитель погранкомитета Беларуси Антон Бычковский
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Государственная пограничная служба Украины подтвердила въезд в страну только Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Там сообщается, что Мария Колесникова на...
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