ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Колесникова порвала паспорт, чтобы не покидать Беларусь

08.09.2020 12:59 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Государственная пограничная служба Украины подтвердила въезд в страну только Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Там сообщается, что Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал это насильственным выдворением из родной страны, а не добровольным выездом. Об этом он написал в фейсбук.

Однако, по его словам, Марию Колесникову все же выдворить из страны не удалось.

Появилась информация, что Колесникова при попытке фактической депортации порвала паспорт, и поэтому не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины. Об этом сообщил источник агентству «Интерфакс-Украина».

Как  заявил замминистра внутренних дел Украины Геращенко, всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко.

Напомним, ранее официальный представитель погранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что Колесникова, Родненков и Кравцов втроем прошли оформление в пункте пропуска "Александровка" на границе с Украиной, а после оформления убыли в сторону Украины.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственная пограничная служба Украины подтвердила въезд в страну только Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Там сообщается, что Мария Колесникова на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В квартире редактора TUT.BY провели обыск, задержана ее дочь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus
08.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика