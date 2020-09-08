В квартире редактора TUT.BY провели обыск, задержана ее дочь

Источник материала: Ежедневник

В квартиру Галины Уласик, занимающей должность редактора отдела новостей TUT.BY, 8 сентября пришли силовики. С собой у них была санкция на обыск.

Как выяснилось, к самой Галине Уласик у силовиков претензий нет. Однако, была задержана ее дочь Валерия по административному процессу по ст. 23.34 КоАП. Также девушку подозревают по уголовному делу о массовых беспорядках.

Как сообщает tut.by , около 10 утра двое милиционеров вывели Валерию Уласик, посадили в машину и увезли.

В квартире Уласик сегодня прошел обыск.

В МВД пока не комментируют данную ситуацию. В СК сообщили, что у них данных нет.