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В квартире редактора TUT.BY провели обыск, задержана ее дочь
08.09.2020 12:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В квартиру Галины Уласик, занимающей должность редактора отдела новостей TUT.BY, 8 сентября пришли силовики. С собой у них была санкция на обыск.
Как выяснилось, к самой Галине Уласик у силовиков претензий нет. Однако, была задержана ее дочь Валерия по административному процессу по ст. 23.34 КоАП. Также девушку подозревают по уголовному делу о массовых беспорядках.
Как сообщает
В квартире Уласик сегодня прошел обыск.
В МВД пока не комментируют данную ситуацию. В СК сообщили, что у них данных нет.
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В квартиру Галины Уласик, занимающей должность редактора отдела новостей TUT.BY, 8 сентября пришли силовики. С собой у них была санкция на обыск.
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