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В квартире редактора TUT.BY провели обыск, задержана ее дочь

08.09.2020 12:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В квартиру Галины Уласик, занимающей должность редактора отдела новостей TUT.BY, 8 сентября пришли силовики. С собой у них была санкция на обыск.

Как выяснилось, к самой Галине Уласик у силовиков претензий нет. Однако, была задержана ее дочь Валерия по административному процессу по ст. 23.34 КоАП. Также девушку подозревают по уголовному делу о массовых беспорядках.

Как сообщает tut.by, около 10 утра двое милиционеров вывели Валерию Уласик, посадили в машину и увезли.

В квартире Уласик сегодня прошел обыск. 

В МВД пока не комментируют данную ситуацию. В СК сообщили, что у них данных нет.

 
Теги: Новости
 
 
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В квартиру Галины Уласик, занимающей должность редактора отдела новостей TUT.BY, 8 сентября пришли силовики. С собой у них была санкция на обыск.
 
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