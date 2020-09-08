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Пользователи «Колобайка» жалуются, что прокат не компенсирует им штрафы. Комментарий компании

08.09.2020 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Обещали компенсировать штраф от ГАИ, но деньги так и не вернули. А теперь и на сообщения не отвечают», — сообщили AUTO.TUT.BY пользователи велопроката «Колобайк» из Минска. Напомним, этим летом в столице прошли велопробеги солидарности, во время которых на нескольких минчан на велосипедах шеринга составили протоколы за отсутствие зеркал и катафоты не того цвета.


Фото: facebook.com/gusarov4

Велосипедисты считали, что штрафы в этом случае должен оплачивать велошеринг, у директора «Колобайка» к этому были вопросы, случился скандал.

Чуть позже на странице сервиса в Instagram появилось сообщение: «Мы также просим всех пользователей, получивших штрафы за несоответствие наших велосипедов ПДД, направлять нам информацию на адреса support@kolobike.by или contact@kolobike.by (копии постановления, а также копию документа, подтверждающую оплату штрафа). Суммы, уплаченные пользователями в качестве штрафа, будут возмещены».


В начале августа один из пользователей шеринга, Антон, написал в «Колобайк» о том, что за отсутствие зеркала на их велосипеде ГАИ выписала ему штраф 54 рубля.

— Сотрудник сервиса позвонил мне и предложил оплатить штраф, прислать им чек и расчетный счет, после чего мне переведут деньги. Я согласился, 6 августа оплатил сумму по квитанции, выслал все необходимое, — рассказал парень.

После этого сотрудники «Колобайка» несколько раз просили Антона прислать им номер счета, хотя в переписке он был. А потом и вовсе перестали отвечать на его сообщения. По состоянию на 12.00 8 сентября компенсацию ему не выплатили.



Директор «Колобайка» Вадим Осипчик сообщил AUTO.TUT.BY, что о необходимости выплаты компенсации пользователю сервиса он знает — сам с ним общался — и заверяет, что деньги будут возвращены. Задержка произошла из-за того, что «для соблюдения бухгалтерских процедур нужно оформить это как положено».

 
Теги: Минск
 
 
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Директор «Колобайка» Вадим Осипчик сообщил AUTO.TUT.BY, что о необходимости выплаты компенсации пользователю сервиса он знает - сам с ним общался - и заверяет: деньги...
 
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