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Кофейня «Инклюзивный бариста» два месяца будет угощать бесплатным кофе
Источник материала: Tut.by
В течение двух месяцев в столичной кофейне
В конце мая в здании Белагропромбанка на Немиге
В начале сентября сотрудники кофейни запустили акцию: ребята будут варить бесплатный кофе для тех, кто пострадал в мирных акциях протеста, которые прошли в Беларуси после выборов президента. Предложение будет действовать два месяца. Директор заведения Вася делится:
— Мы варим отличный кофе абсолютно бесплатно, чтобы вы проснулись, очнулись.
Мы уточнили у владельца кофейни Саши Авдевича, как посетителю доказать, что он пострадал за время протестов. Активист прокомментировал это так:
— Никак не нужно доказывать. Вообще любой человек может прийти и пить сколько хочет кофе бесплатно. Просто потому что мы почувствовали, что у людей стало меньше денег, а у нас много остатков кофе.
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В течение двух месяцев в столичной кофейне «Инклюзивный бариста» будут угощать бесплатным кофе тех, кто пострадал за время мирных протестов. В комментарии TUT.BY...
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