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Кофейня «Инклюзивный бариста» два месяца будет угощать бесплатным кофе

08.09.2020 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В течение двух месяцев в столичной кофейне «Инклюзивный бариста» будут угощать бесплатным кофе тех, кто пострадал во время мирных протестов. В комментарии TUT.BY руководитель проекта уточнил, что выпить напиток бесплатно сможет вообще любой желающий.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В конце мая в здании Белагропромбанка на Немиге открылась крохотная кофейня «Инклюзивный бариста». Фишка заведения в том, что оно инклюзивное, то есть полностью доступное для людей с инвалидностью. Более того, у всех работников кофейни тоже есть инвалидность.

В начале сентября сотрудники кофейни запустили акцию: ребята будут варить бесплатный кофе для тех, кто пострадал в мирных акциях протеста, которые прошли в Беларуси после выборов президента. Предложение будет действовать два месяца. Директор заведения Вася делится:

— Мы варим отличный кофе абсолютно бесплатно, чтобы вы проснулись, очнулись.

Мы уточнили у владельца кофейни Саши Авдевича, как посетителю доказать, что он пострадал за время протестов. Активист прокомментировал это так:

— Никак не нужно доказывать. Вообще любой человек может прийти и пить сколько хочет кофе бесплатно. Просто потому что мы почувствовали, что у людей стало меньше денег, а у нас много остатков кофе.

Кофейня «Инклюзивный бариста»

Когда: с 9.00 до 19.00, с понедельника по пятницу
Где: ул. Романовская Слобода, 8

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В течение двух месяцев в столичной кофейне «Инклюзивный бариста» будут угощать бесплатным кофе тех, кто пострадал за время мирных протестов. В комментарии TUT.BY...
 
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