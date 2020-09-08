Хирург называет популярные мифы о бородавках и объясняет, когда их надо удалять

Источник материала: Tut.by

Вокруг возникновения и лечения бородавок существует множество мифов. О самых распространенных HEALTH.TUT.BY рассказал врач-хирург Назар Ражабов.



Назар Ражабовврач- хирург первой категории медицинского центра «Блоссом Клиник» врач-первой категории медицинского центра «Блоссом Клиник»

Миф № 1. Бородавки появляются только у детей

Бородавки могут возникать и у взрослых. Но действительно, чаще они встречаются у детей и подростков. Основные критерии возникновения бородавок — наличие в организме вируса папилломы человека (ВПЧ) и ослабленная иммунная реакция организма: именно в детском и подростковом возрасте, когда организм растет, иммунные силы наиболее уязвимы. Влияет на появление бородавок и несоблюдение правил личной гигиены.

Миф № 2. Бородавка появляется, если дотронуться до лягушки

Нет, появление бородавок никак не связано с прикосновением к лягушке или любым другим животным, предметам. Быть может, этот миф придумали наши родители, чтобы обезопасить детей от неприятностей?

Миф № 3. Бородавки не передаются

Причиной возникновения бородавок является ВПЧ, а основные пути его передачи — тесный бытовой, а также половой контакт, поэтому теоретически бородавками можно заразиться. Чаще заражение происходит при совместном использовании средств личной гигиены: например, полотенец.

Но не стоит бояться рукопожатий: даже если у человека есть бородавка, вероятность ее передачи очень мала, если соблюдать правила личной гигиены. К фактору риска могут относиться поврежденные кожные покровы, в этом случае действительно от рукопожатия следует воздержаться.

Миф № 4. Если бородавки — это ВПЧ, то есть риск развития рака шейки матки

Существует около 100 штаммов вируса папилломы человека. Известно о 13 штаммах, обладающих высокой онкогенностью в отношении шейки матки. Далеко не факт, что бородавки вызваны одним из этих 13 разновидностей ВПЧ. Однако если вы переживаете — нелишним будет сходить к гинекологу.

Миф № 5. Бородавки пройдут сами

Не всегда. Бывает так, что бородавка долго не проходит, есть видимый косметический дефект, дискомфорт, болевые ощущения, — значит, ее нужно удалять. Иногда помогает лечение с помощью мазей, но его эффективность крайне мала. Наиболее результативный метод — инвазивное лечение: криотерапия бородавок, электрокоагуляция, лазерное удаление.