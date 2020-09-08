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«Перечисли 10 000 рублей, мы тебя не тронем». Белорусы получили сообщения якобы от фонда BYSOL

08.09.2020 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 6 сентября, некоторые белорусы получили сообщения якобы от Фонда солидарности, который помогает деньгами белорусам, потерявшим работу из-за своих моральных и политических взглядов. В этих сообщениях предлагается перечислить в фонд 10 000 рублей, и тогда «мы тебя не тронем, помни, мы следим за тобой и твоими родственниками». В Фонде солидарности называют эти сообщения «шитым белыми нитками фейком» и подчеркивают, что любые взносы сугубо добровольные.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Текст сообщения, которое пришло нескольким людям, одинаковый: «Ты не понял?! <…> нужны деньги! Перечисли 10.000 рублей на счет BYSOL/Belarus и мы тебя не тронем! Помни мы следим за тобой и твоими родственниками! Живе Беларусь! БНР!».


Фото предоставлено Фондом солидарности

Один из координаторов проекта Фонда солидарности BYSOL, правозащитник и волонтер Андрей Стрижак констатирует, что это «шитый белыми нитками фейк».

— Он настолько явный в том числе потому, что там подпись «Жыве Беларусь» через букву «и». Ни один белорус никогда в жизни не напишет так. Второй момент, 10 000 рублей — это очень большая сумма, если считать в белорусских рублях. А если в российских, то вполне подъемная. Поэтому я думаю, что провокация сделана с помощью иностранных специалистов, — полагает Андрей Стрижак.

В Фонде солидарности подчеркивают, что взносы в него «сугубо добровольные и очень многочисленные». На данный момент на помощь потерявшим работу собрано более 2 миллионов долларов (общая сумма сбора через Facebook и PayPal). Белорусы, оставшиеся без работы из-за своих моральных и политических убеждений, уже начали получать выплаты из Фонда солидарности. Одними из первых такие компенсации получили бывший участковый милиционер и уволенные работники МАЗа.

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В Фонде солидарности подчеркивают, что все взносы в него сугубо добровольные.
 
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