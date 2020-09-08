Козеко - о спортивном руководстве: «Оно предпочло репрессии. Это не по-спортивному, не по-человечески»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко, подопечные которого с 1998 года неизменно привозят медали с Олимпийских игр, в интервью «Прессболу» раскритиковал решение спортивного руководства уволить директора РЦОП по фристайлу Вадима Кривошеева.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«К сожалению, наше спортивное руководство в общении предпочло не конструктивный диалог и не дипломатическую тактику. Оно прежде всего своим примером обязано было показать, что спорт вне политики, постараться разобраться с болью, которая родилась в сердцах спортсменов. А если получится, то и переубедить.

Но оно предпочло кнут и репрессии. Это не по-спортивному, не по-человечески. Как, например, в случае с Вадимом. Человек добросовестнейшим образом работал на благо белорусского спорта. Зачем уподобляться тем, кто так жестко расправлялся с митингующими?» — сказал Козеко.

Напомним, что вчера стало известно об увольнении директора РЦОП по фристайлу Вадима Кривошеева, которому вменяется плохая идеологическая работа.

Ранее с осуждением насилия со стороны силовиков выступили Дмитрий Дащинский, Анна Гуськова и Николай Козеко. А олимпийская чемпионка Анна Гуськова была среди подписавших письмо против насилия и фальсификации выборов.