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Кремль отвергает наличие политзаключенных в Беларуси

08.09.2020 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Кремле отвергают наличие политзаключенных в Беларуси, объясняя свою позицию тем, что нужно рассматривать каждый случай.

«Мы не готовы признать в целом, в принципе наличие политзаключенных в Белоруссии», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нельзя делать какое-то обобщение, мы не согласны с такой трактовкой. Нужно рассматривать каждый конкретный случай. Вот так вешать ярлыки и делать обобщения мы считаем неверным», - добавил он.

Песков, по-видимому, не совсем адекватно понимает ситуацию: в Беларуси в настоящий момент насчитываются сотни граждан, которые были задержаны в ходе гражданских акций протеста в рамках административных дел. Такие задержания, безусловно, носят политический характер, но таких граждан не объявляют политзаключенными. Сегодня в Беларуси политзаключенными объявлены примерно 40 человек, в отношении которых в политических целях возбуждены уголовные дела.

Песков также сказал, что у Кремля нет информации о произошедшем с Марией Колесниковой, в Москве надеются, что ситуация прояснится.

«Мы не знаем, что с ней произошло, потому что поступает разная информация. Надеемся, ситуация будет прояснена», — сказал он.

На вопрос об отношении Москвы к похищениям оппозиционеров в Беларуси Песков ответил, что такие действия нельзя одобрять. Но он добавил, что похищения стоит отделять от задержаний на законных основаниях.

 
 
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В Кремле отвергают наличие политзаключенных в Беларуси, объясняя свою позицию тем, что нужно рассматривать каждый случай.
 
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