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Госпогранкомитет РБ: Состояние Колесниковой удовлетворительное
Источник материала: АФН
Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова, которую задержали на границе с Украиной, находится в удовлетворительном состоянии.
Об этом сообщил официальный представитель погранкомитета Беларуси Антон Бычковский.
«Насколько мне известно, с состоянием здоровья Колесниковой все в порядке, медицинская помощь не требуется, состояние ее удовлетворительное», — сказал Бычковский.
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Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова, которую задержали на границе с Украиной, находится в удовлетворительном...
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