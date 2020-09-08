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Госпогранкомитет РБ: Состояние Колесниковой удовлетворительное

08.09.2020 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова, которую задержали на границе с Украиной, находится в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщил официальный представитель погранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

«Насколько мне известно, с состоянием здоровья Колесниковой все в порядке, медицинская помощь не требуется, состояние ее удовлетворительное», — сказал Бычковский.

 
 
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Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова, которую задержали на границе с Украиной, находится в удовлетворительном...
 
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