|
Заврались: глава МИД Украины опроверг Госпогранкомитет Беларуси
Источник материала: Партизан
Граждане Беларуси, как и ранее, могут въехать в Украину на законных основаниях, несмотря на введенные ограничения на въезд иностранцев в нашу страну, отмечает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Несмотря на ограничения въезда иностранцев, украинская граница открыта для граждан Беларуси, которые хотят пересечь ее на законных основаниях. В то же время мы будем жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать эту нашу открытость для того, чтобы испортить отношения между белорусским и украинским народами", - написал Кулеба на своей странице в Facebook.
Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг сообщение Государственного пограничного комитета Беларуси, согласно которому Родненков и Кравцов были задержаны украинской стороной после прохождения пограничного контроля при въезде в Украину со стороны Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Граждане Беларуси, как и ранее, могут въехать в Украину на законных основаниях, несмотря на введенные ограничения на въезд иностранцев в нашу страну, отмечает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)