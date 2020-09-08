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Заврались: глава МИД Украины опроверг Госпогранкомитет Беларуси

08.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Граждане Беларуси, как и ранее, могут въехать в Украину на законных основаниях, несмотря на введенные ограничения на въезд иностранцев в нашу страну, отмечает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Несмотря на ограничения въезда иностранцев, украинская граница открыта для граждан Беларуси, которые хотят пересечь ее на законных основаниях. В то же время мы будем жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать эту нашу открытость для того, чтобы испортить отношения между белорусским и украинским народами", - написал Кулеба на своей странице в Facebook.

Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг сообщение Государственного пограничного комитета Беларуси, согласно которому Родненков и Кравцов были задержаны украинской стороной после прохождения пограничного контроля при въезде в Украину со стороны Беларуси.
 
 
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Граждане Беларуси, как и ранее, могут въехать в Украину на законных основаниях, несмотря на введенные ограничения на въезд иностранцев в нашу страну, отмечает...
 
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