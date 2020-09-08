Российского актера Ефремова приговорили к 8 годам колонии









Ефремов приехал в суд без вещей.





Пока судья читал приговор, к суду пришли двое молодых людей. Они принесли черное покрывало, деревянные колышки, череп животного и разложили все это на асфальте. После этого их задержали полицейские.





Прокуратура требовала назначить Ефремову 11 лет колонии. Сразу после аварии актер признал вину, но в суде стал настаивать на своей невиновности. Во время прений Ефремов вновь взял вину на себя.





По версии следствия, вечером 8 июня в центре Москвы Ефремов на машине «Джип Гранд Чероки» выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Водитель «Лады» на следующий день умер в больнице.





Согласно экспертизе, актер был за рулем в алкогольном и наркотического опьянении, а также превысил скорость на 25 километров в час.