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Российского актера Ефремова приговорили к 8 годам колонии

08.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресненский районный суд российской столицы Москвы приговорил известного актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима по делу о пьяной аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров.



Ефремов приехал в суд без вещей.

Пока судья читал приговор, к суду пришли двое молодых людей. Они принесли черное покрывало, деревянные колышки, череп животного и разложили все это на асфальте. После этого их задержали полицейские.

Прокуратура требовала назначить Ефремову 11 лет колонии. Сразу после аварии актер признал вину, но в суде стал настаивать на своей невиновности. Во время прений Ефремов вновь взял вину на себя.

По версии следствия, вечером 8 июня в центре Москвы Ефремов на машине «Джип Гранд Чероки» выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Водитель «Лады» на следующий день умер в больнице.

Согласно экспертизе, актер был за рулем в алкогольном и наркотического опьянении, а также превысил скорость на 25 километров в час.
 
 
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Пресненский районный суд российской столицы Москвы приговорил известного актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима по делу о пьяной аварии, в...
 
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